Syriske regjeringsstyrker rykker fram sør i Damaskus

Syriske regjeringsstyrker rykket videre inn det IS-kontrollerte området sør i Damaskus lørdag.

Regjeringsvennlige styrker gjenvant kontrollen over området Qadam’s Mazaniyeh etter nærkamper med IS-soldater som de «påførte tap av personell og utstyr», melder nyhetsbyrået SANA.

IS rykket inn i bydelen Qadam for rundt en måned siden. Ekstremistgruppen har kontrollert nabobydelen Hajar a-Aswad og den palestinske flyktningleiren Yarmouk siden 2015.

36 sivile har blitt drept i regimets offensiv den siste uken, flere av dem barn, ifølge SOHR. Minst 79 regjeringssoldater og 68 IS-soldater har også blitt drept.

Kampene har nå begynt å bevege seg inn i Yarmouk og Hajar al-Aswad som regjeringen prøver å splitte, ifølge SOHR. Hvis IS fordrives fra Yarmouk, vil det bety at president Bashar al-Assad for første gang siden 2012 har full kontroll over hovedstaden Damaskus.

IS kontrollerer nå under 4 prosent av Syria, melder SOHR.

(©NTB)

Mest sett siste uken