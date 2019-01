Sytete kan du være selv, Erik Stephansen

Så var sytinga i gang igjen. Sytinga fra søringer som påstår at vi nordlendinger syter. For ikke å snakke om sytinga fra enkelte nordlendinger som er livende redd for at vi som bor her oppe, rett under Nordpolen, skal fremstå som sytete.

Meningsinnlegg av Helge Nitteberg, sjefredaktør i Nordlys.

Denne gangen er det vestlending og nyhetsredaktør Erik Stephansen i Nettavisen som syter og føler seg krenket. Han er krenket over at noen nordlendinger snakker om snømengdene som falt i går. Og at de får lov til å gjøre det på NRK.

Huff og huff. Tenk at statskanalen formidler nyheter og reportasjer om været. Og at de attpåtil gjør det nord for Sinsenkrysset.





Jeg kan berolige deg, Erik, det er ingen av disse nordlendingene du har sett på TV som syter. De konstaterer bare faktum, nemlig at det har snødd uhorvelig mye på kort tid. Og at det får noen konsekvenser, for eksempel i form av evakuering og stengte veier.

Sjefredaktør Helge Nitteberg i Nordlys mener at de som syter over at nordlendinger er sytete, er sytete.

Men syt? Nei, den må du lengre inn i en kaffebar på Grünerløkka med, Erik.

Derimot er en god del nordlendinger glad i å overdrive. Og stikker du en mikrofon oppi kjeften på en nordlending, mens han vasser i snø til over ørene, kan du banne på at han føler seg forpliktet til å dra på litt ekstra.

Vi kaller det galgenhumor, Erik. Sett kaffelatten din til side, få rumpa opp av designerstolen og kom deg en tur nordover og lag en reportasje om dette fenomenet, så kanskje du forstår.

Enten vi gjennomgår en iskald sommer eller en snøtung vinter, så elsker vi å snakke om været og spøke med det. Ofte med loslitte klisjeer som: «Blir det varmere nå, så flytter vi sørover» når graderstokken viser tre grader i slutten av juni.

En annen hang ganske mange nordlendinger har, er forresten å raljere med hvordan pysete søringer skriker opp, så fort det faller 20 millimeter med snø. Det er også humor, Erik. Humor.

I tillegg er det en del (jeg tilhører ikke den gruppa) som fryder seg mer over dårlig sommervær sørpå enn godt sommervær nordpå. Men jeg tror det også er et forsøk på humor, Erik, selv om det kan være vanskelig å forstå fra et oppvarmet kontor i Akersgata.

Og siden du spør, Erik, så kan jeg forsikre deg om at «vi står han av» også denne vinteren. Med stillongsen og ullvottan på, sittende oppå varmovnen, samt en og annen overdrivelse, «står vi han av», med håp om at den globale oppvarmingen skal slå ytterligere fart her oppunder isflaket.