T-banetrafikken i gang igjen etter påkjørsel

Det var full stans i T-banetrafikken gjennom Oslo sentrum lørdag, melder Sporveien.

- Det har vært en personpåkjørsel i østgående retning, og vi har da tatt sporstrømmen begge veier, forteller kommunikasjonssjef i Sporveien Cato Asperud til Nettavisen tidligere lørdag ettermiddag.

Operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt opplyste til NTB at det var en person i elektrisk rullestol som havnet i sporet og ble påkjørt at en bane i nokså lav hastighet.

– Vedkommende er hentet ut og er lettere skadd, sier operasjonslederen.

Klokken 13.22 er trafikken i gang igjen, men forsinkelser må påregnes, skriver Sporveien på Twitter.

Togene vest for sentrum snur nå ved Stortinget stasjon, mens togene øst for sentrum i snur ved Helsfyr eller Brynseng, opplyser Sporveien på Twitter. Linje 5 fra Vestli snur på Hasle. Jernbanetorget, Grønland og Tøyen og Ensjø stasjon er altså ikke i drift per nå.