Taiwanere i Norge saksøker staten - vil ikke bli stemplet som kinesere

Taiwanere i Norge ble plutselig stemplet som kinesere. Nå går de til sak mot den norske stat.

OSLO (Nettavisen): Tre taiwanere bosatt i Norge mener seg uriktig registrert som kinesere. Nå har de reist søksmål mot den norske stat. Ifølge stevningen har Norge brutt artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

- Retten til privatliv omfatter også din statsborgerlige tilknytning. Dette er en del av din identitet. De tre taiwanerne saksøker Norge fordi de mener seg uriktig registrert som borgere av Kina, sier taiwanernes advokat Arild Humlen til Nettavisen.

Utfordrer Norges forhold til Kina

Saken er delikat for norske myndigheter. Først de siste årene har Norge klart å gjenopprette et normalt forhold til Kina. I 2010 fikk Norge en kald skulder fra Beijing etter at nobelkomiteen ga fredsprisen til dissidenten Liu Xiaobo i 2010. Den diplomatiske isfronten varte til 2016.

Søksmålet fra de tre taiwanerne griper rett inn i en betent storpolitisk strid. Taiwan, som har vært atskilt fra Kina siden 1949, har i praksis selvstyre, men slik Beijing ser saken, er øya en del av Kina.

- Norge endret praksis i 2010

- Søker du visum i Norge nå og er listet som borger av Taiwan, så blir du ført opp som borger av Kina av norske myndigheter. Denne særegne praksisen ble gjort gjeldende fra 2010. Den er i strid med artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjon som sikrer retten til privatliv, sier Humlen til Nettavisen.

KRONERULLING: En gruppe taiwanere i Norge har gjennom en kronerulling samlet penger til søksmålet mot den norske stat. De nekter å godta at Norge stempler dem som kinesere. Faksimilen viser aksjonssiden som forteller at det nå er samlet inn nok penger til tre rettsrunder. Foto: Faksimile

Ser på Taiwan som utbryterrepublikk

Selv om Taiwan i praksis er et uavhengig land med selvstyre, har landet aldri formelt erklært uavhengighet fra Kina. I Beijing blir Taiwan betraktet som en utbryterrepublikk, og Kinas president Xi Jinping ba tidligere i år innbyggerne i Taiwan akseptere at det må og kommer til å bli en gjenforening med Kina.

Det var i fjor det ble kjent at en gruppe studenter fra Taiwan ville gå til sak mot Norge for at de i sine ID-kort i Norge står oppført som kinesere, selv om passet de slapp inn i Norge er taiwansk. Saken har skapt overskrifter i taiwanske medier og ble blant annet omtalt i Taipei Times i fjor. Siden den gang har det vært kronerulling for å finansiere juridisk hjelp. Det er nå samlet inn nok penger til å kunne gjennomføre alle rettsrundene, opplyses det på nettsiden for kampanjen.

Dette sier UD

Nettavisen har spurt både Justisdepartementet og Utenriksdepartementet om en kommentar til stevningen. Justisdepartementet viser til Utenriksdepartementet, som så langt ikke har gitt noe svar.

Overfor Aftenposten i fjor bekreftet Utlendingsnemnda at taiwanere i Norge står oppført med Kina som opprinnelsesland:

- Dette i samsvar med norsk utenrikspolitikk, uttalte seksjonssjef i UNE, Mats Risbakken til Aftenposten i mai i fjor.