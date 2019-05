Tajik ber Kallmyr klargjøre au pair-regelverk

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik ber justisminister Jøran Kallmyr (Frp) avklare hva han vil gjøre for å rydde opp i reglene omkring au pair-ordningen.

– Når det er justisministerens oppfatning at reglene er så uklare at han ikke forstår eller klarer å følge dem selv, hva har han tenkt å gjøre for å klargjøre reglene omkring au pairer og innflytting hos vertsfamilie – og samtidig sikre au pairer mot utnytting? skriver Tajik i et skriftlig spørsmål fredag.

Aftenposten meldte denne uken at Kallmyrs au pair fikk varsel om utvisning fra landet i begynnelsen av mai. Utlendingsdirektoratet, som Kallmyr har ansvar for, mener den filippinske kvinnen bodde ulovlig hos statsråden i nesten to måneder i fjor.

Arbeiderpartiet tar til orde for å legge ned hele au pair-ordningen, fordi den er for lett å utnytte, fremholder Tajik.

– Au pairer er på kulturutveksling og skal ikke behandles som underbetalt arbeidskraft. Så langt har ikke Solberg-regjeringen støttet å legge ned ordningen. Samtidig uttrykker den samme regjeringens justisminister at det er usikkerhet om reglene, skriver Ap-nestlederen.

