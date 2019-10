Tajik om Njies bok: - Feilaktige påstander

Hadia Tajik slår tilbake mot Haddy Njies «Dagbok 13. desember–13. februar», der hun mener det er feilaktige påstander om henne.

I boken «Dagbok 13. desember–13. februar» fremsettes flere anklager mot Hadia Tajik, skriver Dagbladet. Det skal blant annet hevdes at hun leverte inn grunnløse bekymringsmeldinger om Giske for å ramme ham, og at Tajik og kretsen rundt, aktivt lette etter kvinner som hadde historier på Giske, skriver avisen.

- Feilaktige påstander

Etter å ha blitt forelagt anklagene skriver Tajik, via partiets kommunikasjonssjef, Jarle Rogeim Håkonsen, at hun ikke har lest boken og at Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng sammen har konkludert med at Giske har brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering flere ganger og at hun støtter dem i konklusjonen.

«Utover dette tar jeg bare til etterretning at de feilaktige påstandene mot meg som i stor grad tidligere har blitt fremført av anonyme kilder, nå fremføres av Haddy Njie», skriver Hadia Tajik, ifølge Dagbladet.

Hun skal ikke har svart på hvilke påstander konkret som er feilaktige.

Partileder Jonas Gahr Støre sier til Dagbladet at det var riktig at Tajik å viderebringe varslene som kom til henne til partiet og ikke vurdere dem selv.

Varsler slår tilbake

Boken ble lansert fredag. Samme dag la også Line Oma, som i fjor sto frem som Giske-varsler, et Facebook-innlegg der hun går hardt ut mot hvordan varslersakene blir omtalt i boken.

– I går gråt jeg for første gang siden jeg varslet om seksuell trakassering av din mann, Trond Giske. Jeg gråt ikke fordi jeg var rørt av din framstilling, men fordi du velger å bruke din makt, rekkevidde og innflytelse til å kalle meg en løgner, skriver Oma blant annet i innlegget.

Til VG sa Njies fredag at hun forstår reaksjonene, men at hun mener varslere også må tåle å bli motsagt.

– Jeg setter pris på at Line Oma forteller om sin opplevelse av boka, og jeg forstår godt at det er vondt for henne at den kommer ut. Men på samme måte som hun står ved sin sannhet, og ved det hevder at Trond snakker usant, må jeg få stå ved min og den dokumentasjonen jeg har hatt tilgang på i sammenheng med boka, skriver Njie til VG.

– Det kan godt hende jeg undervurderer hvor hardt mine ord kan ramme. Det har jeg godt av å utfordres på. Jeg hører gjerne mer om det Oma beskriver om sine opplevelser både som mor, varsler og politiker. Men jeg kommer fortsatt til å mene at vi alle, også varslere, må tåle å bli motsagt, skriver Njie.