Takk og lov for «Folkeaksjonen Nei til mer bompenger»

Folk flest bør takke for at det oppstår et parti mot ukloke avgjørelser fra folkevalgte politikere.

Av Jan-Egil Bogdanoff

Tross alt er de folkevalgte bare ombudsmenn som i en fireårsperiode skal vise at de er dyktige nok til å sitte i fire år til. De må være så fornuftige at de tar avgjørelser som gagner innbyggere i by og bygd innen økonomiske rammer.

Det skal ikke være en straff å ha bil for fremkommelighet til alle naturlige aktiviteter i våre liv.

Det skal heller ikke være slik at bilen skal være en melkeku for staten uten at de som blir melket makter utgiftene.

Jeg har sett at regjeringsrepresentanter og bystyrerepresentanter med lønninger langt over en million av våre skattepenger fnyser over at folk klager over bomutgifter som påføres familier.

Så takk igjen til de som engasjert lager et parti mot bommer og skaper desperasjon i etablerte partier.