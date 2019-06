Takstein falt i bakken fra 12 meters høyde rett ved Danmarks statsminister

Skremmende opplevelse for Danmarks statsminister to dager før valget.

Den danske statsministeren ble intervjuet foran Nationalmuseet i København mandag da en fallende takstein plutselig smalt i bakken rett ved ham. Danske TV 2s reporter Sverre Quist, som var på stedet, forteller at taksteinen gikk i bakken én meter fra statsministeren og at den falt fra cirka 12 meters høyde.

Ingen personer ble skadet i hendelsen. Politiet er kontaktet, og museets personale er i gang med å undersøke taket, skriver Nationalmuseet i en pressemelding.

- Skal ikke ta livet for gitt

- Jeg tror vi fikk et sjokk alle sammen, men heldigvis fikk jeg ingen takstein i hodet. Men dette har vi såpass orden på i Venstre at vi vet hva som skjer hvis jeg får en takstein i hodet. Men alvorlig talt, det er en liten påminnelse om at man ikke skal ta noe i livet for gitt, uttaler den danske statsministeren til dansk TV 2 like etter hendelsen.

Valg 5. juni

Danskene går til folketingsvalg 5. juni, og Løkke Rasmussen og de andre partilederne er i innspurten på valgkampen.

En meningsmåling Voxmeter har utført for nyhetsbyrået Ritzau viser at Lars Løkke Rasmussen og hans borgerlige koalisjon sitter utrygt. Den røde blokken på 59,2 prosent og får 108 mandater, opp fra de 85 mandatene blokken har i dag. Voxmeter-målingen gir de blå 40,6 prosent oppslutning, melder NTB.

Den røde blokken består av Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. På blå side får Dansk Folkeparti kun 10,7 prosent oppslutning, ned fra 21,1 prosent oppslutning ved forrige folketingsvalg.