Talkshow-vert Rush Limbaugh (70) er død

Den amerikanske kontroversielle radioprofilen døde av lungekreft.

Limbaugh er kjent som en konservativ politisk kommentator, og var Trump-supporter. Tidlig på nyåret i fjor opplyste han på radioprogrammet sitt at han hadde diagnosen lungekreft, ifølge blant annet CNBC.

Dødsfallet bekreftes på nettsidene til radioprogrammet hans «The Rush Limbaugh Show».

Opptil 27 millioner amerikanere fulgte programmet hans ukentlig.

Radioprofien markerte seg blant annet som klimafornekter, stemplet pave Frans som marxist og bidro aktivt til å spre flere konspirasjonsteorier som er populære på ytre høyre fløy i USA.

Gråt da han fikk utmerkelse

Under Donald Trumps «state of the union»-tale 4. februar 2020, mottok Limbaugh den høyeste sivile utmerkelsen en president kan gi. Det var Melania Trump som festet utmerkelsen «The presidential medal of freedom», rundt Limbaughs hals mens han felte noen tårer.

Dette var i etterkant av at fortalte at han var blitt diagnostisert med lungekreft.

Æresbevisningen ble kritisert fra flere hold, blant annet av helseaktivister som poengterte Limbaughs ivrige motstand mot helsereformen.

I det siste radioprogrammet i fjor takket Limbaugh lytterne sine, og sa at det egentlig ikke hadde vært forventet at han skulle overleve 2020:

– Det var ikke forventet at jeg skulle være i live i dag. Det var ikke forventet at jeg skulle klare meg til oktober, og så november, så desember, sa han.

– Vil alltid være den største

Blant dem som var raskt ute med å kommentere dødsfallet, var Donald Trump jr., som i en Twitter-melding kaller Limbaugh «en ekte amerikansk legende».

Limbaughs kone, Kathryn, kunngjorde dødsfallet i ektemannens radioprogram.

– Å miste en kjær er veldig vanskelig, enda mer når den kjære er større enn livet. Rush vil for alltid være den største gjennom tidene, sa hun, ifølge Fox News.

Trump kommenterte dødsfallet

Tidligere president Donald Trump kommenterte dødsfallet av sin avdøde venn i et telefon-intervju på Fox News onsdag kveld norsk tid.

– Han var veldig tøff. Han kunne ha vært borte for fire måneder siden. Han kjempet til siste slutt, han var en «fighter», en flott mann, sa Trump.

