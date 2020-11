Tallene du skal legge merke til: Ber sykehusene forberede seg på katastrofe

Mot slutten av måneden vet vi om nye og strenge koronatiltak har hatt effekt. I mellomtiden venter helsemyndighetene rekordhøye smittetall og langt flere sykehusinnleggelser.

OSLO (Nettavisen): Antallet smittetilfeller når nye høyder i Norge, og i høst har også kurven for koronapasienter på sykehusene vært bratt økende.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier han tror det blir verre før det blir bedre:

- Bare basert på den smittesituasjonen vi er i nå, må vi regne med et mye høyere antall sykehusinnleggelser, sier han til Nettavisen.

Smittetall og koronapasienter er to viktige måltall under koronapandemien. Når det kommer en bølge, ser man først økningen i smittetilfeller, så følger innleggelsene.

Setter nye rekorder i smittetilfeller

Mandag meldte Folkehelseinstituttet om 489 nye registrerte smittetilfeller med covid-19 siste døgn. (MSIS-tall natt til tirsdag viser en økning på 593 tilfeller siste døgn). For uka som gikk, uke 45, er det så langt meldt om 3258 smittetilfeller med prøvedato den uka. Det er allerede flere tilfeller enn det som ble rapportert i uke 44 (3073).

Uketallene er allerede høyere enn de var på toppen i mars.

Det testes langt flere nå, så smittetallene er ikke direkte sammenlignbare, men helsemyndighetene uttrykker klar uro.

Fakta Dette er covid-19-tallene du skal følge med på ↓ Mandag 2. november 20.634 koronasmittede, en økning på 304 meldte tilfeller siste døgn (MSIS-tall).

64 koronapasienter innlagt på norske sykehus, tre får respiratorbehandling. Mandag 9. november 24.239 koronasmittede, en økning på 409 meldte tilfeller siste døgn (MSIS-tall ved midnatt natt til søndag).

97 koronapasienter på norske sykehus, 15 får behandling i respirator. (Kilde NTB)

Bekymringen, ifølge FHI, er at den norske epidemien skal følge samme utvikling som i andre europeiske land, eksempelvis Belgia, med «en dramatisk, akselererende økning over noen få uker» med flere alvorlige syke og døde som resultat.

- Stigende trend med nye pasienter

- Det har vært en stigende trend med nye innlagte pasienter med covid-19 siden sommeren, påpekte FHIs avdelingsdirektør Line Vold på mandagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

Her listet hun opp foreløpig 70 nye registrerte innleggelser med covid-19 som hovedårsak i uke 45, og så langt 10 nye innleggelser registrert på intensivavdeling, noe som er det høyeste antallet på én uke siden uke 17.

Strenge smitteverntiltak har vært gjeldende i Oslo en stund allerede. Sist uke kom statsminister Erna Solberg med nye nasjonale anbefalinger og tiltak, og Oslo og flere andre byer og storkommuner har strammet ytterligere inn.

Når Nettavisen spør Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratets folk om den forventede smitteutviklingen i ukene som kommer og når vi kan vente å se effekten av innstrammingstiltakene, vil ingen utelukke at døgntallet for nye smittetilfeller fortsetter opp fra de 489 vi så mandag og at det kan bli nye uker med rekordhøye smittetall.

SNU SMITTETRENDEN: - Dersom de nye rådene og påbudene etterleves, tror jeg tiltakene er tilstrekkelige for å snu smittetrenden i Norge, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad, her fotografert på teststasjonen på Aker legevakt. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

- Minst en uke før effekt

- Når venter Helsedirektoratet å se resultater av tiltakene som er innført nasjonalt og lokalt?

- De nasjonale og regionale tiltakene som ble innført før helgen tror vi vil ha god effekt sammen med den nye karanteneplikten som gjelder fra i dag ved innreise til Norge. Erfaringsmessig tar det minst en uke før slike nye tiltak begynner å vise effekt, og trolig går det ytterligere 1-2 uker før man ser mer varige og tydelige utslag. Dersom de nye rådene og påbudene etterleves, tror jeg tiltakene er tilstrekkelige for å snu smittetrenden i Norge. Men fordi vi ikke har en lockdown-situasjon, slik som i mars måned, vil det nok ta vesentlig lenger tid å komme ned på et lavt smittenivå igjen, svarer assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i en e-post til Nettavisen.

- Kanskje ser vi 4000-tallet

Nettavisen tok også opp spørsmålet med helsedirektør Bjørn Guldvog etter pressekonferansen mandag og ba han utdype ytterligere.

- Venter dere at vi får en ny uke med smittetall over 3000?

- Jeg tror vi må regne med å se 3000-tallet og kanskje 4000-tallet i et par uker til før vi igjen ser et fall, om vi lykkes. Det kan gå opp før det går ned. Vi må videre regne med et mye høyere antall sykehusinnleggelser bare basert på den situasjonen vi er i nå.

STIGENDE: Antallet innlagte koronapasienter på norske sykehus har vært økende i hele høst. Mandag lå det 97 koronapasienter på norske sykehus. Foto: (Helsedirektoratet)

Forbereder seg på katastrofe-scenario

- Hva ber dere sykehusene forberede seg på?

- Vi har bedt sykehusene forberede seg på det som kan oppfattes som en katastrofe-situasjon med opptil 1200 innlagte pasienter med behov for intensivbehandling. Dette er ikke noe de vil kunne klare over lang tid, men inntil 500 vil de kunne håndtere over noe tid, men ikke uten at det går ut over driften på andre måter. Det å passe på at vi ikke får veldig mange flere innleggelser på sykehusene er avgjørende for å kunne håndtere dette på en god måte.

- Hva melder sykehusene og kommunene tilbake til dere? Er de godt rustet?

- De har planer for dette, men vi har ikke vesentlig mer personell enn vi hadde i februar. Vi vil måtte jobbe annerledes for å klare det, og for eksempel intensivsykepleiere er det knapphet på. Også i kommunene er det knapphet på ressurser til smittesporing. Noen kommunen strever med å holde tritt med smittesporing allerede, sier Guldvog til Nettavisen.