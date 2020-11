Tallknuser med legende-status har en krystallklar beskjed om Trumps sjanser

Den legendariske tallknuseren Nate Silver kommer med en viktig påminnelse på tampen av valgkampen.

Tallknuseren Nate Silver, som driver nettstedet FiveThirtyEight, er anerkjent for sine grundige sannsynlighetsberegninger og analyser.

Nate Silver og FiveThirtyEight står bak den kanskje mest omtalte prediksjonsmodellen for valgresultatet i 2020. FiveThirtyEight har beregnet at det er 89 prosent sjanse for at Joe Biden vinner presidentvalget og 10 prosent sjanse for at Donald Trump vinner.

Dagen før dagen har Nate Silver publisert en lang analyse hvor han redegjør for Trumps vinnersjanser. Analysen heter: «Jeg er her for å minne deg om at Trump fortsatt kan vinne».

«Dette er ikke katastrofe-porno for Biden-velgere. Det er et forsøk på en nøye og analytisk gjennomgang av de ulike kildene til potensielle feil ved målingene, inkludert å avkrefte kilder jeg mener er overvurdert. Jeg kommer ikke til å tvitre snutter, så jeg oppfordrer deg til å lese hele analysen,» skriver han på Twitter mandag.

Begrepet «katastrofe-porno», eller disaster porn på engelsk, henviser til når TV-seerne bombarderes med tragiske og grufulle bilder i en 24-timerssyklus, og nyhetsreportere forteller deg hvor grusom tragedien er. Et eksempel på katastrofe-porno var da bilder av tvillingtårnene som raste sammen, rullet på TV-skjermene døgnet rundt i september 2001.

Silver poengterer at det er 10 prosent sjanse, og ikke null, for at Trump vinner. Samtidig har han beregnet at det er fire prosent sjanse for at det blir en omtelling.

Silver sier også i en podcast at det er ganske stor sjanse for at valgresultatet vil være ganske klart innen onsdag formiddag norsk tid.

- Trump kan vinne valgmennene

Første punkt Silver trekker fram i analysen, er at Trump har fortsatt mulighet til å vinne kampen om valgmennene. Det kreves 270 (av totalt 538) valgmenn for å sikre seg seieren. Marginene i de avgjørende delstatene er atskillig mindre enn marginene på de nasjonale målingene, skriver han. På en fersk nasjonal måling ligger Biden hele 10 prosentpoeng foran Trump.

Andre punkt er at Bidens ledelse i Pennsylvania, som antas å være den mest avgjørende vippestaten i 2020-valget, er «solid, men ikke spektakulær». Biden har et forsprang på rundt 5 prosentpoeng i delstaten, ifølge prediksjonen til FiveThirtyEight.

Tredje punkt er at Biden kan vinne selv om han skulle tape Pennsylvania. Men det finnes ingen alternativer til Pennsylvania som kan gjøre ham spesielt trygg på en seier.

(Biden kan i teorien vinne storstaten Texas, som da vil gi ham enorm trygghetsfølelse. Her kan du se de ulike «stiene» Biden og Trump må gå for å vinne 270 valgmenn).



Fjerde punkt er at de mange teoriene om «blyge Trump-velgere» (at de ikke tør å si at de stemmer på Trump) er trolig feil, men systematisk målingsfeil kan forekomme. «Det er vanskelig å forutsi dem i forkant eller spå hva som er grunnen til dem i forkant».

Femte punkt er at det er en sjanse for at Trump kan «vinne» på urettmessig vis. «Dette er i stor grad scenarier vår prognose ikke kan fange opp,» skriver Silver.

Sjette punkt er at det også er en viss sjanse for omtelling (rundt 4 prosent) eller at det blir uavgjort i antall valgmannsstemmer (0,5 prosent), ifølge FiveThiryEights prognose.

«Det er også faktorer som vår modell ikke tar stilling til, som forsøk på å diskvalifisere ulike stemmesedler, stemmeundertrykking, uregelmessigheter ved valglokaler og så videre,» skriver Nate Silver.

Fakta Fakta om det amerikanske valgsystemet ↓ I USA er det ikke direkte valg på president, og hver delstat har sine egne regler for gjennomføring av valg. Her er noen fakta om valgsystemet: * Valgdagen er tirsdag 3. november, og stemmegivningen finner sted over hele USA. I flere delstater er det mulig å forhåndsstemme, enten via post eller ved personlig oppmøte i bestemte valglokaler som kun benyttes til forhåndsstemming. * Presidenten velges ikke direkte av folket, men av 538 valgmenn utpekt av de 50 delstatene og hovedstaden Washington. Valgmennene må i utgangspunktet stemme for den kandidaten som får størst oppslutning blant velgerne i delstaten valgmennene tilhører. * Antall valgmenn er ujevnt fordelt mellom delstatene etter innbyggertall, og noen stater er derfor mer avgjørende enn andre. Nesten alle delstatene har et såkalt vinneren tar alt-system, der den kandidaten som får flest stemmer, får alle valgmennene. * For å vinne presidentvalget trengs det støtte fra 270 valgmenn. Men det er mulig å bli valgt til president uten å få et flertall av stemmene, noe valget i 2016 er eksempel på. Da vant Trump valget fordi han fikk tilstrekkelig med valgmenn selv om Hillary Clinton hadde fått nærmere 3 millioner flere stemmer. * Saker som velgerne er mest opptatt av i år, er håndteringen av koronapandemien, helsevesenet, økonomien, framtidige utnevnelser til høyesterett samt lov og orden, viser en undersøkelse fra Pew Research Center. Saker som klimaspørsmål og abort er mindre viktig generelt, men de vekker stort engasjement i enkelte grupper av befolkningen. * I tillegg til presidentvalget, er det også kongressvalg. Alle de 435 plassene i Representantenes hus og 35 av de 100 plassene i Senatet er på valg. (Kilde: DPA) NTB

Biden og Trump har et hektisk program under innspurten av valgkampen. Foto: Jim Watson] [brendan Smialowski (AFP)

Erklære en for tidlig seier?

I tillegg er det en god sjanse for at Trump vil prøve å erklære en altfor tidlig seier, skriver Silver.

Nettstedet Axios hevder å ha snakket med tre kilder i Trump-kretsen, som sier at presidenten har planer om å erklære en altfor tidlig seier på valgnatten hvis det ser ut til at han leder.

På grunn av koronapandemien er det rekordmange såkalte poststemmer som kanskje blir forsinket i posten, og blir dermed ikke opptelt på selve valgdagen. Det antas at mange av poststemmene tilhører Biden-tilhengere. President Trump har nylig antydet at stemmeopptellingen bør avsluttes ved midnatt på selve valgdagen.



The New York Times skriver at det aldri har forekommet at delstater har erklært et endelig og bastant resultat på selve valgdagen, nettopp fordi opptellingen ikke er ferdig. Amerikanere, og verden for øvrig, har imidlertid blitt vant til at store TV-stasjoner har erklært en vinner når de mener å ha samlet inn nok informasjon og fakta til å erklære vinneren.

På grunn av all usikkerheten rundt poststemmene, er det mange som frykter at det ikke vil foreligge noe resultat på selve valgdagen. Noen frykter at det vil kunne ta dager eller kanskje til og med uker.

Nate Silver avbildet i 2012, da han forutså utfallet av 2012-valget med hundre prosent treffsikkerhet i samtlige 50 delstater. Han traff nesten blink på alle senatsvalgene også samme år. Foto: Nam Y. Huh (AP)

- Kan få vite resultatet på valgnatten

Nate Silver sier i en podcast på fredag at det er en relativ stor sjanse for at valgresultatet er åpenbart allerede på valgnatten.

- Jeg tror det er ti prosent sjanse for at Trump vinner. Hvis Trump vinner, tror jeg det vil ta en stund å finne ut av det. Det er antakelig 60 prosent sjanse for at Biden vinner og at vi får vite det innen 03.00 (09.00 norsk tid onsdag). Og 30 prosent sjanse for at Biden vinner, men at det tar lenger tid å finne ut av det. Det er omtrent sånn jeg vil bryte det ned, sier Silver i en podcast til eget nettsted.

Fakta Fakta om når valglokalene stenger i USA ↓ Alle klokkeslett er i norsk tid: Midnatt: Indiana (de fleste stenger ved midnatt, noen stenger kl. 01) Klokka 01: Georgia, Kentucky (de fleste stenger kl. 01, enkelte stenger ved midnatt), New Hampshire (de fleste stenger kl. 01, enkelte stenger kl. 02) South Carolina, Vermont, Virginia Klokka 01.30: North Carolina, Ohio, West Virginia Klokka 02: Alabama, Connecticut, Delaware, Washington D.C., Florida (noen stenger kl. 01, andre kl. 02), Illinois, Kansas (de fleste stenger kl. 02, enkelte stenger kl. 03), Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi. Missouri, New Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee Klokka 02.30: Arkansas Klokka 03: Arizona, Colorado, Louisiana, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Mexico, New York, North Dakota, South Dakota, Texas, Wisconsin, Wyoming Klokka 04: Iowa, Montana, Nevada, Utah Klokka 05: California, Idaho, Oregon, Washington Klokka 06: Alaska, Hawaii (Kilde: New York Times ) NTB

Et annet scenario er at valgresultatet framstår som såpass uavklart at saken til slutt havner i høyesterett, hvor Republikanerne for tiden har flertall med seks av ni høyesterettsdommere.

- Snakkepunktet om at dette til slutt havner i høyesterett, tror jeg er nærmere bullshit enn en realitet.

Silver har beregnet at det er 5 prosent sjanse for at høyesterett erklærer en omtelling.

- Hvem vet. Kanskje vi befinner oss i upløyd mark, sier Silver.

- De (høyesterett red.anm.) kan tolke ting i visse retninger, men de kommer ikke til å like å være et redskap for at Trump skal kunne stjele et valg hvis han åpenbart tapte. Antagelig ikke, sier Silver.

Opptelling i Pennsylvania

Nate Silver og FiveThirtyEight mener Pennsylvania er den mest avgjørende vippestaten i dette presidentvalget. Silver sier i podcasten at det er vanskelig å forutsi når et endelig resultat for delstaten vil være klart.

- Pennsylvania er vrient fordi ulike fylker (county) har ulike regler for når de kan telle stemmer. Noen fylker vil antakelig ikke telle poststemmer før helt mot slutten. Noen vil kanskje ikke begynne å telle dem før på onsdag. Og høyesterett har besluttet at man kan få inn poststemmer etter valgdagen. Så Pennsylvania blir kanskje den siste av de store delstatene hvor vi får vite definitivt hva som har skjedd, sier Silver.