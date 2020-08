Talskvinne: Navalnyj forgiftet og innlagt på sykehus

Den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj får intensivbehandling etter å ha blitt forgiftet, opplyser hans talskvinne. Han skal være bevisstløs.

Nyhetsbyrået Tass melder torsdag morgen at Navalnyjs tilstand er kritisk, ifølge Reuters.

Navalnyj følte seg dårlig da han var på vei tilbake til Moskva på et fly fra byen Tomsk i Sibir, skriver talskvinnen Kira Jarmysj på Twitter torsdag.

Flyet nødlandet i Omsk, der opposisjonslederen ble innlagt på sykehus.

Ifølge Jarmysj ligger han nå i respirator på en intensivavdeling. Hun mener han må ha fått i seg noe i teen som han drakk torsdag morgen.

– Leger sier at giften ble absorbert raskere enn den varme væsken, sier hun og legger til at politiet er varslet.

Navalnyj er sterkt kritisk til president Vladimir Putin og har flere ganger blitt pågrepet etter å ha deltatt i demonstrasjoner mot den russiske lederen.

Han har kalt folkeavstemningen i juli for en «kjempestor løgn». Da sa et flertall av velgerne ja til grunnlovsendringer som blant annet innebærer at Putin potensielt kan bli sittende ved makten fram til 2036.

