Talspersonen i moskeen i Bærum fordømmer angrepet

Talspersonen i moskeen al-Noor Islamic Centre i Bærum fordømmer angrepet mot moskeen og deres medlemmer.

– Vi er svært bekymret for det som har skjedd. Vi vet foreløpig lite om gjerningspersonen og hvilke motiver vedkommende hadde, sier talsperson Ikhlaq Ahmad i Al-Noor Islamic Centre i Bærum.

– Dette gir vonde assosiasjoner til 22. juli og til det som skjedde i New Zealand tidligere i år, legger han til.

Norske moskeer skal ha id-bønn i morgen, og det kommer til å være samlet flere tusen mennesker for bønn, ifølge Ahmad. Moskeen i Bærum har bestemt seg for å trappe opp sikkerheten og vaktholdet rundt moskeen under morgendagens bønn.

– Vi ber igjen norske myndigheter om å iverksette tiltak for å sikre moskeer og andre religiøse bygg, sier Ahmad.

En person ble skutt inne i moskeen al-Noor Islamic Centre i Bærum lørdag ettermiddag. Skadeomfanget er ukjent. Politiet har pågrepet gjerningsmannen. Han blir beskrevet som en ung, hvit mann.