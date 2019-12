Tankbil har velta på E39

Alle nødetatane har rykt ut til ei trafikkulukke på E39 ved Flølo i Gloppen.

(FIRDA): Det melder Vest politidistrikt like før klokka 21.00.

– Ein tankbil har velta og ligg på sida. Den skal ikkje vere lasta med farleg gods, opplyser politiet til Firda.

Brannvesenet var først på staden.

Operasjonsleiar Tatjana Knappen seier klokka 21.15 at føraren av tankbilen er bevisst. Han er no tatt ut av køyretøyet. Han blir no tatt hand om av helsepersonell i luftambulansen.

Kva som er årsaka til ulukka er førebels ikkje kjent. Politiet er ikkje framme på staden enno.

Tankbilen er lasta med kalk, og ligg utanfor vegbana. Det er no manuell dirigering forbi ulukkesstaden.