Tanker om klima fra de svenske skogene

Skogen er for meg den fineste delen av naturen. For noen uker siden deltok jeg i Vasaloppet og fikk god anledning til å nyte vakkert svensk skogslandskap. Underveis fikk jeg også tid til å gjøre noen refleksjoner.





Av Erik Næss, sivilingeniør kjemi

Magne Myrmo ble den siste verdensmester på treski ikke så langt unna. Det var i 1974. Kort tid etter overtok glassfiber som materiale for skiproduksjon. Da jeg så på deltakerne rundt meg var ikke bare skiene laget av plast. Stavene, klærne, skistøvlene, startnumrene, tidtakerbrikkene og drikkebeltene kommer også fra olje og gass. Av de 15 000 deltakerne hadde mange reist fra andre land og verdensdeler. Tankene gikk til klimamålene som vi ofte hører om. Kan Vasaloppet gjennomføres i framtiden, gitt dagens klimadiskusjon?

Positiv utvikling

Underveis i de svenske skogene tenkte jeg også på en statistikk fra FNs matvareprogram, Verdensbanken og UNESCO. Fra 1990 til 2015 skjedde det mye positivt i verden. Sult ble redusert med 40%, fattigdom gikk ned med hele 74%, analfabetisme ned 56% og barnedødelighet minsket med 53%. Igjen streifet tankene innom klimamålene. Kan denne positive utviklingen fortsette om klimamålene skal nås?

Alle som har vært på et sykehus eller et legekontor vet at plast, glass og metaller er helt nødvendige materialer i helsevesenet, bl.a. av hensyn til hygiene. Dette er aktualisert nå om dagen, hvor det er mangel på smittevernutstyr som kan beskytte helsepersonell og bremse spredningen av koronaviruset. Smittevernutstyret er utelukkende laget av olje. For matvarer sikrer plast hygiene og holdbarhet. Og mens vi er inne på mat; verdensproduksjonen av korn er 4-doblet siden 1960. Dette har vært mulig på grunn av mekanisering og tilgang på kunstgjødsel. Mekaniseringen er basert på metaller som stål og aluminium.

Sement er et av våre viktigste byggematerialer, som sammen med plast og stål bl.a. brukes til vannforsyning og avløpssystem i utviklingsland. Felles for alle materialene er at de avgir CO 2 under tilvirkning, og langt på vei finnes det ikke alternative produksjonsmetoder. Framstilling av de nevnte materialene og kunstgjødsel utgjør samlet ca 20% av CO 2-utslippene på verdensbasis.

Fossilfri og karbonnøytral

Det er kanskje ikke så mange som ser for seg en verden helt uten fossile CO 2-utslipp. Fossilfri er likevel et ord som går igjen i klimadebatten, og jeg mener det er viktig å få fram hva en fossilfri verden innebærer. Korona-epidemien har gitt oss en forsmak på hva det vil si å leve i en verden hvor mye stopper opp. Krisen vi ser i dag er svært alvorlig men likevel liten i forhold til den katastrofen det vil være å innføre en fossilfri verden. En fossilfri verden vil ta oss tilbake til tiden før den industrielle revolusjon. Det vil gi dårligere sanitære forhold, dårligere helsevesen og dårligere helse. Vi kan ikke opprettholde dagens befolkning fordi matproduksjonen vil falle drastisk i et avmekanisert landbruk uten kunstgjødsel.

Med karbonnøytralitet i deler av verden, som vedtatt av EU og Norge, kan derimot noe CO 2-utslipp tillates. Derved kan produksjon av materialer og kunstgjødsel opprettholdes. Men det vil være en formidabel oppgave å regulere hvem som skal få utvinne fossil energi, produsere sement, plast og stål osv. Uansett om en ser for seg en helt fossilfri verden eller en verden hvor CO 2-utslippene strupes ned til et minimum, bør grunnlaget for å sette slike mål være ekstremt solid.

Tenke sjæl

Barna mine var ganske små da de lærte sangen «Tenke sjæl» av Trond Viggo Torgersen. Å tenke selv er viktig i et demokrati, og en av skolens viktigste oppgaver er å utvikle evnen til å foreta selvstendige vurderinger. Slik er det til en stor grad i samfunnet vårt. Dessverre gjelder ikke dette for klima. De som har faglig begrunnede, alternative forklaringer møtes med hersketeknikker, eller kommer ikke til.

Store medier som Bergens Tidende, Aftenposten og NRK opplyser at de som regel ikke tar inn klimakritiske ytringer. De svikter ikke bare sin egen rolle i å drive kritisk journalistikk. De er også skyldige i brudd på Grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet.

I Store Norske Leksikon står det følgende om å teste hypoteser: «Man stiller opp en nullhypotese, som kalles H 0, og en alternativ hypotese H 1. Formålet med testingen er å undersøke om datamaterialet gir grunnlag for å forkaste nullhypotesen med høy grad av sikkerhet, slik at man kan påstå at det er tilstrekkelig bevis for at den alternative hypotesen er sann.»

I denne sammenheng vil H 0 være at fossilt CO 2-utslipp ikke påvirker klimaet på en måte som krever radikal omlegging av vår livsform, mens H 1 vil være at fossilt CO 2 gjør det. Denne metoden er standard for vitenskapelig arbeid, men har ikke vært brukt her. Tvert imot ble FNs klimapanel (IPCC) opprettet med ett formål: “..understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change..”. Den helt vesentlige nullhypotesen ble aldri stilt. Svaret var allerede gitt da IPCC ble dannet i 1988.

Hovedrapport og politisk sammendrag

Rapportene fra IPCC består i en hoveddel skrevet av vitenskapsfolk og et politisk sammendrag (Summary for Policymakers). Sistnevnte er ikke bare forfattet for politikere, teksten er også framforhandlet av politikere. Norske medier formidler ikke at det er stor forskjell på sammendraget og hoveddelen. Mediene gjengir det politiske sammendraget, som er preget av stadig sterkere dommedagsretorikk.

IPCC fastslo derimot i hovedrapporten fra 2001 at deres forskning og klimamodellering ikke kan brukes til langtidsprognoser om det framtidige klima (TAR, avsnitt 14.2.2.2 side 774): «I forskning på og modellering av klimaet, bør vi være oppmerksomme på at vi har å gjøre med et kaotisk, ikke-lineært koblet system, og at langtids forutsigelser av framtidige klimatilstander ikke er mulig.»

Så langt jeg vet er dette ikke seinere motsagt av IPCC. Gjengangeren i mediene om villere vær har heller ikke rot i den vitenskapelige hovedrapporten. IPCC fastslo i sin 2012-rapport at ekstremeffekter vil domineres av naturlige variasjoner de neste 20-30 år.

Naturlig oppvarming

Oppvarmingen etter Den Lille Istid pågikk i 100 år før fossilt CO 2-utslipp ble av en viss størrelse etter 2. verdenskrig. Denne oppvarmingen hadde helt naturlige og svært komplekse årsaker. Så påstås det at fossilt CO 2 har overtatt som dominerende grunn etter 1945. Hvordan kan en forklare at den naturlige oppvarmingen, som var like sterk som den vi har sett etter krigen, ble «slått av» og erstattet av CO 2-drevet oppvarming?

Naturligvis er det ikke mulig å fastslå dette. Fra satellitter til planeten Mars i 1975 og 1996 har NASA konkludert at temperaturen på denne planeten økte med 0.55°C i løpet av perioden. Det gjør det enda mer usannsynlig at naturlig bidrag til oppvarming av Jorda i samme periode skulle være av liten betydning.

Det følger også av IPCCs eget utsagn at det er meningsløst å tallfeste et mål for å begrense en temperaturøkning. Selv om CO 2 skulle ha en viss påvirkning har menneskene heldigvis ikke mulighet til å endre solaktiviteten, jordaksevinkelen og andre avgjørende forhold.

CO2-molelylet

Det hevdes at vi har rekordhøyt CO 2-innhold i atmosfæren på litt over 400 ppm (milliondeler). Dette er opp fra noe under 300 ppm siden Den Lille Istid. Sagt på en annen måte har mengden CO 2 økt fra 3 til 4 molekyler pr. 10 000 luftmolekyler. Spørsmålet er om ett av 10 000 molekyler fører til klimakrise som berettiger drastiske endringer i vår livsform. Det er også grunn til å reflektere over en historieløs klimaformidling.

Dagens CO 2-innhold på drøyt 400 ppm er geohistorisk lavt. Geologene forteller at CO 2-innholdet i atmosfæren lenge før menneskelig påvirkning har vært opptil 70 000 ppm (Scotese og Ruddiman 2001, Pagani 2005, et. al). Og for sammenliknings skyld inneholder lufta vi mennesker puster ut 40 – 50 000 ppm CO 2. Gassen er ikke giftig, synlig, luktbar eller en forurensing. Tvert imot er den en forutsetning for alt liv på jorda.

Økningen siden Den Lille Istid har bare vært positiv og har bidratt til en grønnere planet fordi CO 2 er mat for alle grønne vekster. I drivhus tilsettes CO 2 for å oppnå økte avlinger.

Prognoser

De siste 50 årene har mange miljøkatastrofer vært spådd. Romaklubben varslet i 70-årene at mangel på naturressurser, overbefolkning og uopprettelig forurensing ville inntreffe før årtusenskiftet. Skogdød og ødelagt ozonlag var 80-årenes katastrofevarsler. Etter det har vi fått dystre klimaspådommer, som at isen i Arktis og på Kilimanjaro ville være borte for godt innen få år, aldri mer ville snø i Storbritannia, millioner av klimaflyktninger, osv.

Felles for alle disse spådommene er at de ikke har slått til. IPCC sier selv i synteserapporten fra 2014, s. 41 at de har tatt feil: «For perioden fra 1998 til 2012, viser 111 av 114 tilgjengelige modellsimuleringer av klimaet en oppvarmingstrend som er større enn observasjonene».

Utrolig nok har politikerne vedtatt mål som medfører drastiske samfunnsendringer, basert på prognoser som IPCC sier det ikke er mulig å lage. IPCC bekrefter også at prognosene de likevel har laget har vært feil. Det er ikke bevist med rimelig grad av sikkerhet at fossilt CO 2 fører til klimakrise. Klimaet har alltid svingt og dagens klimaendring er på ingen måte unik. Her har politikerne sviktet grovt ved å hoppe bukk over kontrollspørsmålene og beviskravene.