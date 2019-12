Tannleger i Bergen flytter fram barn i reguleringskø

Kjeveortopeder i Bergen har skjøvet barn i kø for regulering fram slik at de likevel får behandling før støtten forsvinner fra nyttår.

Mange tannleger og kjeveortopeder over hele landet har reagert på at om lag 10.000 barn ikke lenger vil få støtte til det som regjeringen har kalt kosmetisk tannregulering. Fra nyttår vil pasienter som i dag er i gruppe C av behandlingstrengende, miste støtten på 40 prosent.

I Bergen har nå flere ortopeder skjøvet fram barn som allerede står i køen for å få regulering slik at de får behandling før kuttet i støtten inntrer, skriver Bergensavisen.

– Vi har startet opp behandling av pasienter som kan stå i fare for å miste refusjon fra staten, forteller kjeveortoped Paul Sæle til avisen.

I hans praksis betyr dette at 15 barn som egentlig hadde time i januar, i stedet får innkalling før jul. Alle er barn som allerede har fått en henvisning fra den offentlige tannpleien. Ingen nye blir tatt inn. Sæle har engasjert seg sterkt mot budsjettkuttet og avviser at det handler om kosmetikk, slik regjeringen har kalt det.

– Det er en helt misforstått oppfattelse. De kan ha en kosmetisk faktor, men hovedårsak er oftest av funksjon- eller hygieneårsaker. Det er provoserende og samtidig trist at helseminister Høie mener vi er kosmetologer og ikke en del av Helse-Norge, sier han.

