Tapte ordførerkampen i Oslo - peker på Listhaug: - Det var usmakelig

Oslo Høyres ordførerkandidat mener Sylvi Listhaug ødela for de borgerlige partiene. Nå håper hun MDG bytter side i politikken.

RÅDHUSPLASSEN (Nettavisen): For mange var Saida Begum (32) helt ukjent da hun for ett år siden ble kastet ut i kampen om ordførervervet for Høyre i Oslo.

- Jeg har aldri angret på at jeg sa ja, sier Begum til Nettavisen, i det første intervjuet hun gir etter valget.

Men valgresultatet ble ikke som hun hadde ønsket, og ordførerdrømmen brast. Nettavisen møter henne i høstsola utenfor rådhuset, fire dager etter valgnederlaget.

- Det er gode sjanser for at jeg ikke blir ordfører i Oslo. Nordengen (Oslos tidligere Høyre-ordfører, red. anm) klarte det heller ikke på første forsøk, sier hun, og ler godt.

Se videointervju med Begum øverst i saken!

ANGRER IKKE: Saida Begum sier hun ikke angrer på at hun ble Høyres ordførerkandidat i Oslo, selv om valgresultatet ikke ble som hun ønsket. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Absolutt ikke bittert

- Er det bittert at du ikke blir ordfører?

- Absolutt ikke. Jeg må jo være helt ærlig, da jeg ble spurt om jeg kunne være ordførerkandidat, hadde jeg aldri tenkt den tanken selv engang. Så det kom veldig brått på meg, og jeg var veldig usikker på om jeg skulle si ja i det hele tatt, forteller Begum.

Til tross for valgresultatet, er hun glad hun takket ja til å stå i front, som Oslo Høyres første flerkulturelle ordførerkandidat.

- Det har vært noen helt fantastiske måneder. Og all den støtten jeg har fått, både fra Høyre internt, men også fra folk utenfra, det hadde jeg ikke sett for meg. Det i seg selv gjør det verdt det å stille opp, sier norsk-pakistaneren.

- Vi har et mulig flertall

Høyre gjorde et rekorddårlig valg i hovedstaden, med et valgresultat på 25,4 prosent. En nedgang på 6,4 prosentpoeng fra valget for fire år siden, og et av de to dårligste Oslo-valgene for partiet siden 1950-tallet.

Mens de rødgrønne partiene som har styrt Oslo siden 2015, Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet de Grønne (MDG), fikk et flertall av stemmene, sammen med Rødt.

- Hvorfor gikk det så dårlig for Høyre?

- Først og fremst er vi veldig stolte av den valgkampen vi har gjennomført, og så skal vi ha en evaluering av valget for å se om vi kunne gjort noe bedre, sier Begum, og samtidig påpeker at Høyre fortsatt er Oslos største parti.

- Jeg tenker først og fremst at det er en enorm tillitserklæring fra folk i Oslo at Høyre endte opp med å bli byens største parti. Det er jo rundt 93.000 som har stemt på Høyres politikk. Og så ble det ikke helt det borgerlige flertallet vi hadde håpet på, men hvis du ser på det endelige resultatet så er byen mer blågrønn enn rødgrønn, sier hun.

MDG-FLØRT: Selv om det ser mørkt ut så flørter Begum fortsatt med MDG i Oslo, som hun håper bytter side i politikken og gir et annet styre. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Og selv om det ser mørkt ut, har hun ikke helt gitt opp håpet om byrådsmakt.

- Vi har jo et mulig flertall sammen med våre venner i KrF, Venstre og MDG, hvis MDG er villige til å gå over på den andre siden. Jeg tror vi kan få til mye god klima- og miljøpolitikk, og mye god skolepolitikk med en slik konstellasjon, sier hun.

Men MDGs fylkesleder i Oslo, Einar Wilhelmsen, lukket døra for Høyres flørt tidligere i uka, og sa til Nettavisen at det var uaktuelt for dem å samarbeide med Høyre fordi forskjellene mellom partiene er så store.

- Mange ting felles med MDG

- Når MDG sier så tydelig at det er uaktuelt, da er det vel lite sannsynlig at de bytter side?

- De har jo selv sagt at de er blokkuavhengige, så det bør være politikken som avgjør hva de ender på. Og vi har ikke begynt å snakke sammen ennå om hva vi kan få til sammen, så jeg håper vi kan få til en slik runde før de avviser oss helt, sier Begum.



Hun sier hun er helt uenig i at Høyre og MDG er så forskjellige.

- Hvis man ser på programmet til MDG så ser man at vi har ganske mange ting til felles på andre områder også, som på skole der de også vil ha fritt skolevalg. De er slik jeg oppfatter det, ikke like rigide på å låse private ute fra velferdssektoren som det både Rødt, SV og Arbeiderpartiet har blitt, sier hun, og legger til:

- Så jeg tenker det er jo summen av det vi kan få til politisk i Oslo som bør avgjøre, og ikke partifarge.

- Uanstendig av Listhaug



Høyres samarbeidspartner Fremskrittspartiet, har også slitt i hovedstaden, og endte på et valgresultat like over fem prosent.

Begum legger noe av skylda for resultatet på nettopp Frp.

- Har Frps kamp mot bompenger ødelagt for dere i Høyre?

- Jeg tror ikke det er Frps kamp mot bompenger som har ødelagt for oss, men jeg tror det er mer verdikrasj enn bompengene som har avgjort det der. Når jeg har møtt folk i Oslo, så har jeg fått klare tilbakemeldinger på at folk synes at noen av politikerne i Frp nasjonalt, har et uanstendig språk og bildebruk. Spesielt når Sylvi Listhaug for eksempel la ut et bilde av båtimigrantene rett i etterkant av angrepet på moskeen i Bærum. Det er så usmakelig, jeg blir jo fysisk uvel av sånn type politisk retorikk, og jeg skjønner at folk reagerer på det, sier hun, og påpeker:

UVEL: Eldreminister og Frp-nestleder Sylvi Listhuag la dette Facebook-innlegget om flyktninger i valgkampen, noe som gjør Begum uvel og som hun mener har ødelagt for de borgerlige partiene i Oslo. Foto: NTB Scanpix / Facebook

- Samtidig hadde jeg håpet på at nasjonale solospillere i Frp ikke skulle ødelegge for de borgerlige partiene i Oslo. Jeg tror det er er den type ting som har påvirket deres oppslutning. Folk i Oslo er rause og inkluderende, og det kolliderer verdimessig med noen av de utspillene som kom på tampen av valgkampen.

- Synes du også at bompengedebatten har tatt for mye fokus?

- Jeg skulle ønsket at vi hadde mer debatt om for eksempel Oslo-skolen, som jeg føler er en av de politiske sakene hvor det er ganske store skillelinjer mellom blokkene. Vi snakket jo om bompengene i nesten tre uker, og for Oslo sin del så er jo bompenger et nødvendig onde for å finansiere infrastrukturen vi vil ha på plass - og noe som de fleste partiene står bak, selv om vi har forståelse for at noen synes det kan bli litt mye.

- Klart Stang var populær



32-åringen har uansett hatt store sko å fylle, som etterfølger av tidligere Høyre-ordfører Fabian Stang, som i kommunevalget for fire år siden fikk flest personstemmer av alle, totalt 40.500. Til sammenligning fikk Begum 5316 personstemmer.

POPULÆR Fabian Stang fikk over 40.000 personstemmer i valget for fire år siden, og Begum sier hun naturlig nok ikke får like mange stemmer siden hun ikke har vært en profilert politiker. Foto: (NTB scanpix)

- Føler du at du har kommet litt i skyggen av Fabian Stang?



- Jeg tenker at personstemmer er jo en enorm tillitserklæring som man gjør seg fortjent til. Fabian var jo ordfører i åtte år, møtte mange mennesker og utgjorde en forskjell for veldig mange mennesker i Oslo. Klart det gir så mange personstemmer. Jeg har jo aldri vært en profilert politiker, eller en sittende ordfører. Så det vil jo være en forskjell på stemmer der også, sier hun, og legger til:

- Hvis man ser på sittende ordfører Marianne Borgen, så fikk hun rundt 8000 personstemmer. Det er jo også mye mindre enn Fabian hadde. Så jeg henger meg egentlig ikke så veldig opp i antall personstemmer, selv om det er veldig hyggelig å få dem.

- Var redd for responsen

Begum forteller at grunnen til at hun var i tvil om å si ja til å være ordførerkandidat, var frykten for negativ respons på grunn av hennes alder og bakgrunn.

- Jeg var rett og slett litt redd for den responsen jeg skulle bli møtt med. Oslo har jo ikke hatt noen så unge ordførere før. Så er jeg kvinne, og relativt ukjent for de fleste og har en bonuskultur som kanskje også kan være en faktor for noen. I tillegg skulle jeg komme etter en veldig populær ordfører som Fabian Stang, sier Begum.

Hun sier at mye av grunnen til at hun likevel sa ja, var at hun stilte til valg sammen med byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg, som var hennes sjef i forrige periode.

- Vi visste at vi hadde et veldig godt samarbeid, og at vi kunne være et bra team hvor jeg også ville få et politisk handlingsrom for å kjempe for de politiske sakene jeg også trodde på. Ikke bare ha en ordførerrolle som man har i mange andre kommune, hvor man er mindre politisk, sier Begum, og påpeker:

- Jeg tror det også er et veldig fint signal til byens unge, om at det er ingen aldersgrense eller kriterier knyttet til bakgrunn knyttet til ordførervervet. Det er kun politisk engasjement som gjelder, og det i seg selv gjør at det var verdt å stille opp.

VAR REDD: Begum forteller at hun var redd for responsen da hun ble Høyres ordførerkandidat, men er overrasket over den gode mottakelsen til tross for en del grums på sosiale medier. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Mente at nå får vi sharia

- Hvordan har responsen blitt?

- Jeg gruet meg skikkelig til at det skulle bli offentlig at jeg var ordførerkandidat, men så begynte jeg å få mange hyggelige tilbakemeldinger fra folk i Høyre og fra venner. Jeg ble kastet ut intervjuer, og rakk ikke tenke så mye, minnes hun.

Men så kom også den useriøse kritikken fram, som mange unge kvinner i politikken har opplevd.

- Da jeg kom hjem den første kvelden gjorde en venninne meg oppmerksom på en lærer som hadde skrevet at de bare har evneveike folk i Høyre når de gjør et sånt valg. Jeg tenker, du er lærer, er det sånne holdninger du sender videre til barna? spør hun.

Hun logget seg på Facebook, og fant masse grums som folk hadde skrevet.

- Folk som utga seg for å kjenne meg, som sa at hun har så dårlige holdninger og at hun ikke gadd å snakke norsk. Det var så mye rart, og noen skrev at nå får vi snikislamisering i Oslo, og nå får vi sharia. Det hadde nok vært tøft å lese hvis det ikke var for at jeg hadde fått så mye positive tilbakemeldinger tidligere på dagen, sier Begum.

- Har du møtt mange slike kommentarer siden?

- Jeg har vært heldig, og har vært skånet fra sånne kommentarer fra folk på gata. Det er kun på nettet.

SHARIA: Noen mente Oslo ville få sharia-lover med Begum som ordfører, men kritikken har bare motivert henne til å motbevise fordommene. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Kunne motbevist fordommer

Den ambisiøse Høyre-politikeren sier hun absolutt ikke blir knekt av kommentarene.

- Det gir meg mer motivasjon, fordi det gir meg lyst til å motbevise fordommer, og jeg tror jeg kunne motbevist mye av fordommene i en slik rolle også, sier Begum.

- Tror du din flerkulturelle bakgrunn har hatt noe å si for deg i valgkampen?

- Jeg tror ikke det, for å være helt ærlig. Det har faktisk ikke hatt noe å si. Jeg har jo vært litt overalt i Oslo i valgkampen, og jeg har jo fått like bra støtte fra folk som bor på eldrehjem, som fra elever. Jeg har ikke merket at det har vært på grunn av min bakgrunn, men mer på grunn av hvilke saker jeg har stått opp for. Det er jo ingen som har sagt til meg at jeg vil stemme på deg fordi du har samme bakgrunn for meg, sier hun.

- Hva vil folk i Oslo miste når du ikke blir ordfører?

- En som står opp for at barn og unge har like muligheter for å lykkes i skoleløpet. Jeg har savnet litt det at man har noen i byråd som virkelig har stått opp for barn og unge. Det er mange som har stått opp for fagforeninger, og andre interessegrupper, men jeg har savnet noen som har sett eleven oppe i dette, sier Begum.