Tapte valget: Høyres ordførerkandidat melder seg ut av partiet

56-åringen skapte splid da hun ble Høyres ordførerkandidat - nå fortsetter krangelen i lokalpartiet.

To dager etter valget har Høyres ordførerkandidat i Hvaler kommune i Østfold, Marita Wennevold Hollen (56), meldt seg ut av Høyre, skriver Fredrikstad Blad.

Wennevold Hollen tapte kampen om ordførervervet, og fikk heller ikke nok personstemmer og slengere til å komme inn som fast representant i kommunestyret.

Også hennes mann, Øyvind Kylstad, har meldt seg ut av partiet, og de begrunner det med vanskelige samarbeidsforhold over lang tid i lokallaget.

«Vi gjør oppmerksom på at vi idag har meldt oss ut av Hvaler Høyre og dermed er uavhengige vara i kommunestyret. Dette grunnet vanskelige samarbeidsforhold i Hvaler Høyre over lang tid», skriver ekteparet i en epost til flere partikolleger sent onsdag kveld, som Nettavisen har sett.

Høyre fikk 8,5 prosent av stemmene i Hvaler, som er en nedgang på hele 13,6 prosentpoeng fra forrige kommunevalg for fire år siden.

UTMELDING: I denne eposten, som ble sendt til flere partikolleger onsdag kveld, bekrefter Wennevold Hollen og hennes mann at de har meldt seg ut av Hvaler Høyre. Foto: Faksimile epost

Uføretrygdet - skapte splid

Wennevold Hollen ble valgt til ordførerkandidat på partiets nominasjonsmøte i mai i fjor. Valget førte til splid i Hvaler Høyre, blant annet fordi hun var uføretrygdet.

Hun ble blant annet forsvart av tre Høyre-kolleger i et leserinnlegg i Fredrikstad Blad.

«Påstander som har versert i media om at hun ikke besitter riktig kompetanse eller politisk erfaring imøtegår vi, og kjenner henne som en typisk do-er, en som vil utrette politikk i praksis, samarbeider svært godt og med stort engasjement», skrev politikerne.

Wennevold Hollen var også nestleder i Hvaler Høyre.

«Da har jeg benyttet min stemmerett», skrev Hollen på Facebook på valgdagen, og la ut et bilde av seg selv ved stemmeurnen - og tagget Hvaler Høyre.

56-åringen var med i Farmen på TV 2 i 2013.

Ap får ordføreren

Som Nettavisen omtalte onsdag, mister Fremskrittspartiet en av sine fem ordførere i nettopp Hvaler. Eivind Normann Borge må gi fra seg ordførerkjedet til Arbeiderpartiet, etter 12 år som ordfører.

Arbeiderpartiet går fram 5,3 prosentpoeng i Hvaler kommune, og endte på en rekordhøy oppslutning på 36 prosent.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Wennevold Hollen og Kylstad, men de har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.