Tar et siste farvel med Kim André og Benjamin

Kim André Nielsen og sønnen Benjamin Sørvang Nielsen mistet livet i en tragisk ulykke på ferietur i Danmark. Torsdag blir far og sønn begravet i samme kiste i Haug kirke.

Torsdag formiddag er familie og venner samlet i Haug kirke i Hokksund for å ta et siste farvel med Kim André Nielsen og Benjamin Sørvang Nielsen. Prest Runar Liodden forretter under begravelsen.

Et hav av kranser og blomster omgir den hvite kisten som deles av far og sønn. Her er det hilsener fra de mange de to har rørt på sin vei gjennom livet.

Les også: Politiet frigir navn på omkomne etter togulykke i Danmark

En gul drakt med nummer sju på ryggen ligger rett foran kisten. Denne er signert av spillere fra HIL Gutter 8 og Benjamin takkes for alle gode stunder på og utenfor banen.

Bak kisten er røde roser formet som et hjerte foran et bilde av de to omkomne. Kim André Nielsen er avbildet rett etter et kraftig skudd med høyrefoten på fotballbanen. Sønnen Benjamin er avbildet som tilskuer på Ullevål stadion med norske flagg malt på kinnet.

Begravelsesbyrået er forberedt på at det kommer mange til begravelsen. Derfor har de også ordnet det slik at seremonien streames og vises på storskjerm i menighetshuset.

(Saken fortsetter under bildet)

Foto: Foto: Rune Folkedal

Far og sønn mistet livet da bilen de satt i ble truffet av et tog på en planovergang. Ulykken inntraff 6. juli da hele familien på fire var på ferietur i Danmark. Mor og datter i familien, Marthe og Julie, overlevde ulykken.

– Dagen, som skulle være en flott familiedag i sommerland, endte i en ubeskrivelig tragedie, da et tog traff bilen de satt i, skriver familien i et minneord om de to som Drammens Tidende tidligere har gjengitt.

Familien på fire levde et harmonisk, aktivt og kjærlig familieliv. For far og sønn var fotballinteressen deres store felles prosjekt.

Les også: Kim André Nielsen (34) og sønnen Benjamin (7) døde i togulykken i Danmark

– Umulig å forstå

– Det er umulig å forstå dette, og umulig å finne noe som helst rettferdighet i dette. Vi oppfordrer alle til å holde rundt hverandre, klemme hverandre, fortell de at du er glad i dem. Livet er dyrebart, så sett pris på alle hverdagsøyeblikkene, på de vi har rundt oss. For en ting er sikkert, vi er her på lånt tid, og ingen vet hva morgendagen bringer, skriver familien i minneordet.

Benjamin Sørvang Nielsen ble brått revet ut av livet, bare fire dager før han skulle fylt åtte år. Han var elev ved Hokksund skole der det blir avholdt minnemarkering når skolen starter opp igjen i august.

– Dette er en tragedie som går dypt inn på meg, elever, ansatte og foreldre ved skolen vår, har rektor Øyvind Lybæk Hansen uttalt til Drammens Tidende.

Les også: Nabo til dødsulykken i Danmark: – Signalet har sviktet flere ganger

- Snill og ydmyk

Kim André Nielsen ble 34 år gammel. Nielsen var en kjent skikkelse i det lokale fotballmiljøet. Han ble klar for sin andre periode i Steinberg IF kort tid før dødsulykken. I denne klubben har han vært både spiller, trener og leder. Han står oppført med rundt 200 kamper for A-laget, rundt 75 mål og godt over 100 målgivende pasninger i perioden 2010-2018, ifølge Steinberg Ifs hjemmesider. I tillegg var Nielsen i Birkebeineren, Hokksund og MIF. Det var i sistnevnte klubb han startet fotballkarrieren i aldersbestemte klasser, og han står oppført med flere A-lagskamper for bruntrøyene.

I hele sin yrkeskarriere jobbet han i Posten, og de siste to årene hadde han lederansvar som avdelingsdirektør.

– Vi som jobbet sammen med Kim kjente han som en snill, ydmyk og dyktig kollega og leder. Han satt familien sin først, men ga samtidig alt på jobben. Han arbeidet hardt for det han trodde på og mente var riktig, skriver Posten i sitt minneord.