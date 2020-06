Tar grep om el-sparkesyklene - vil ha felles reglement for hele landet

El-sparkesyklene skaper debatt rundt hele landet. Nå vil landets kommunalteknikere ha felles anbefalinger og regler for bruken.

Tidligere denne måneden skapte el-sparkesyklene sinne og irritasjon i Bergen, da et firma satte ut 500 farkoster av denne typen uten noen som helst løyve fra kommunen.

– Vi fikk høre om disse planene i går, og hadde møte med firmaet i dag. Vi ba dem rulle tilbake løperhjulene, noe de ikke ville. Det er så drøyt at det er vanskelig å ta dem seriøst. Vi er ikke prinsipielt imot elsparkesykler, men vi vil ha demokratiske og ryddige prosesser. Jeg er ganske sint nå, sa byutviklingsråd Thor Haakon Bakke til Bergensavisen.

RASER: Byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke er ikke fornøyd med el-sparkesyklene som ble satt ut uten løyve i Bergen i forrige uke. Foto: Facebook

El-sparkesyklene finnes også i en rekke andre norske byer, har ført til oppgjør i retten og mye bråk.

Nå kaster Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) seg inn i debatten:

– El-sparkesykler er et godt supplement til hverdagstransporten for mange. Det er samtidig liten tvil om behovet for å få på plass gode retningslinjer for bruk og forvaltning av dem, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i NKF i en pressemelding.

Måten de ulike kommunene tillater utplassering og omfang av antall sparkesykler varierer.

– Vi mener det er økende behov for å utarbeide en nasjonal anbefaling for utplassering, forvaltning og bruk av el-sparkesykler. Derfor tar vi initiativ til å samle kommunene for å delta i dette arbeidet slik at vi kan dra nytte av de erfaringene som forskjellige kommuner har, sier Aale-Hansen.

TAR GREP: Administrerende direktør i NKF, Rune Aale-Hansen, vil ha felles anbefalinger og regelverk for el-sparkesykler. Foto: Alex Asensi (NKF)

NKF mener det er nødvendig med nasjonale anbefalinger og regler når det gjelder flere punkter:

– Noe av det vi kommer til å se på knytter seg til om el-sparkesyklene skal ha faste droppsteder og om det skal settes tak på antall operatører og sparkesykler som kan utplasseres – for eksempel i forhold til innbyggertall. Videre bør det avklares reaksjoner for brudd på retningslinjer, som ledd å bidra til oversikt og fremkommelighet på gater og fortau, sier NKF-direktøren.

Dette kan hjelpe både kommunene og aktørene i bransjen, mener Aale-Hansen.

– For leverandørene av el-sparkesykler er det verdifullt med forståelig og enhetlig praksis fra kommunene til kommune, og for kommunene er det nyttig å ha gjennomtenkt anbefaling man kan lene seg på.