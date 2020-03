Tar koronaviruset livet av Trump?

Trump er blitt mer populær etter koronakrisen. Men langt mindre populær enn presidenter pleier å bli når USA står i en krise.

Trump skryter, lyver og sier tilsynelatende akkurat det han der og da føler for å si. Alt er med andre ord som det pleier å være. USA er i ferd med å bli det nye globale episenteret for koronaviruset, men det skal mer til enn et kinesisk virus for at Trump endrer stil.

Og så langt fungerer det på et vis. I hvert fall for en president som er mer opptatt av å bli hyllet av fansen enn å styre landet.

Kritiske røster

Det er mange kritiske røster i USA til det presidenten så langt har sagt og gjort. Også fra miljøer som vanligvis holder kjeft for ikke å bli pisket på Twitter en sen nattetime.

Ser man kun på klippene som vises i de tradisjonelle mediene i Europa og USA, tegnes som vanlig et ganske klovneaktig bilde av det som vel fortsatt er verdens mektigste person.

Likevel, ser han på tallene, så vil jeg tro the Donald er ganske så fornøyd. Jeg ser for meg at han gir et ekstra hardt og langt håndtrykk til den rådgiveren som først sprinter inn på det ovale kontoret med nyheten om en stigning i «Approval rating».

Uten å lyve altfor mye

En liten stigning riktignok, men tilstrekkelig til at Trump kan hevde at han er mer populær enn noen gang uten å lyve altfor mye.

Ser man på historien har Trump egentlig ingen grunn til å åpne en flaske alkoholfri musserende vin og se seg selv dypt inn i øynene og smile slik bare han kan.

Det er nemlig vanlig at presidenter blir mer populære når landet er i en krise. Mye mer populære.

Historisk upopulær president

George W. Bush sin popularitet gikk rett i taket etter terroraksjonen 11. september 2001. Hans far, George H. W. Bush, opplevde det samme i forbindelse med Gulf-krigen i 1991. Amerikanerne samler seg bak presidenten når verden oppleves usikker.

Trump er fortsatt en historisk upopulær president. Og det er flere som misliker ham enn som liker ham, slik det har vært i nesten hele presidentperioden.

Hva dette betyr for valget i november er høyst uklart. Koronakrisen har akkurat startet, men Trump ser så langt ut til å være villig til å ofre noen mennesker for å holde USA i gang. Slik at økonomien ikke blir rammet like hardt som vi nå opplever i Europa.

Et amerikansk kjempeeksperiment

Det er et kjempeeksperiment som helsemyndighetene er svært skeptiske til. Men Trump har selvsagt forstått at hans sjanser for gjenvalg svekkes betraktelig dersom den økonomiske veksten stopper opp og folk kastes ut i arbeidsledighet.

På en annen side, om korona-viruset eksploderer og folk dør i hopetall, har Trump også et problem.

Kanskje tar koronaviruset livet av Trumps drøm om fire nye år i det hvite hus. Kanskje ikke. Tallene så langt tyder i hvert fall på at Trump ikke har fått det løftet som kriser pleier å gi den sittende presidenten.

Men det er lenge til november. Ekstra lenge i år.

