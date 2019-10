Taran (14) fant mobbebrev på trappa: Anmeldt til politiet

Frank Jakobsen er rystet over mobbebrevet datteren Taran (14) fant hjemme på trappa i Ørmelen, Verdal. Nå er episoden anmeldt til politiet.

Da Taran søndag morgen skulle gå tur med hunden, oppdaget hun et brev liggende på trappa.

«Hei. Du e drit støgg. Skulle ønska du ikke fantes. Du fortjene ingen ting godt. Stakkars dæm som må vær me dæ», lyder brevet.

- Dette tar vi på alvor, for dette er det ingen ungdommer som fortjener å få. Taran gikk på skolen som vanlig i dag, men med en ekkel klump i magen. Det er synd at ei jente på 14 år er nødt til å være såpass tøff, sier faren til Taran, Frank Jacobsen til Trønder-Avisa, som først omtalte saken.

- Sjokkert

I tillegg til å anmelde, sendte Jacobsen et brev til Verdalsøra ungdomsskole hvor datteren er elev. Der skriver han at han ønsker et møte for å diskutere hva skolen kan foreta seg.

Mandag valgte han også å dele et bilde av brevet på Facebook, hvor han også spurte om noen kjenner igjen håndskriften.

Selv følte Taran seg redd og usikker da hun skulle gå til skolen dagen derpå.

- Jeg ble ganske sjokkert da jeg leste brevet. Jeg forstår ikke hvorfor noen valgte ut meg - jeg har aldri gjort noe spesielt galt mot andre, sier hun og legger til at hun har fått mange fine meldinger både fra medelever, lærere og familie.

Tirsdag formiddag hadde 527 delt, 685 reagert på og 206 kommentert innlegget, og støttekommentarene renner nærmest inn.

- Verdifull

Jacobsen synes responsen har vært «overveldende» og at det er godt å se at så mange reagerer på den type oppførsel. Nå håper faren at vedkommende som har skrevet brevet tenker seg godt om før de eventuelt gjør det flere ganger.

Videre skryter faren av miljøteamet på skolen, som etter hans mening gjør en «verdifull» jobb.

Politiet har enn så lenge ikke kommet med noen kommentarer på anmeldelsen, men miljøterapeut Cathrine Haugan uttaler til Trønder-Avisa på generelt grunnlag at saken tas på største alvor, og at det iverksettes ekstra ressurser.

Hun opplever ungdomsmiljøet som stort sett fint, men at det er «noen som ikke har det helt topp».