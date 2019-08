Tas noen for bilbranner?

Natt til i dag har vi igjen opplevd bilbrann i Oslo. Jeg har noen spørsmål til justisministeren.

Denne gang brant tre biler parkert ved Sofienbergparken, og to personer ble sett løpende fra stedet.

Tidligere i august hadde vi fire bilbranner på forskjellige steder på Grønland, Grunerløkka og Kampen på under ett døgn lørdag 3. august.

Sist i juni hadde vi tre garasje-branner med utbrente biler i løpet av døgnet 29-30. juni på Mortensrud, Ammerud og Haugerud, som politiet naturlig nok sa måtte sees i sammenheng.

Før det hadde vi tre bilbranner på tre døgn 9-11. juni på Rustad, Tåsen og Grorud, hvor politiet mistenkte at de var påsatt og noen hadde sett bensinkanner.

Slik kunne jeg fortsette.

Intet nytt under solen

Tidligere i år har det vært bilbrann og garasje-brann på Holmlia hvor to personer med bensinkanne ble sett løpende fra stedet, og på Haugerud, hvor politiet sa de jaktet på gjerningsmenn.

Dette er heller ikke noe nytt i år. Om vi bare går tilbake til 2017 og 2018 skjedde det også flere urovekkende hendelser, som da det 31. mars i fjor var tre bilbranner på et par timer på Holmlia, Sinsen og Romsås - eller garasje-brannen på Bjørndal 21. juli hvor et titalls biler ble ødelagt og politiet trodde den kunne være påtent.

Det som er felles for disse bilbrannene er:

1). At politiet ofte sier de tror de er påtent.

2. At noen er sett løpende fra stedet - gjerne med bensinkanne.

3. At en rekke av dem skjer forskjellige steder i løpet av et kort tidsrom.

4. At det gjentar seg opp gjennom årene hvilke steder i byen som rammes av bilbranner.

5. At media melder om de største bilbrannene når de skjer, men at det senere blir stille - og vi hører ikke noe om at noen tas og dømmes.

Til justisminsteren

Derfor ville jeg vite fra justisministeren i Stortinget 14. november i fjor om hvor mange bilbranner med mistanke om kriminelle forhold som var registrert i Oslo og i landet - og hvor mange som var etterforsket ferdig, slik at noen var tatt og tiltalt.

Jeg fikk ikke annet enn et generelt svar om regjeringens satsing på politiet. Siden den gang har jeg heller ikke registrert noe om at noen saker er oppklart og gjerningsmenn er tatt.

Skaper uro og utrygghet

Jeg mener at bilbranner og garasje-branner er en viktig sak for tryggheten i våre nærmiljøer, og at de må prioriteres selv om de ikke fører til personskade.

De skjer ofte i områder hvor det også er problemer med narkolangere og ungdoms- og gjengkriminalitet. Dermed kan grundig etterforskning av bilbranner være særlig viktig, fordi det kan gjøre at man avdekker sammenhenger.

Jeg vil derfor imorgen sende følgende spørsmål til justisministeren:

«Natt til 25. august brant tre biler på Sofienberg i Oslo. Tidligere i august og i sommer har vi sett bil- og garasjebranner på Grønland, Grunerløkka, Kampen, Rustad, Tåsen, Grorud, Mortensrud, Ammerud og Haugerud. I sakene er det ofte meldt om at gjerningsmenn er sett løpende fra stedet, og at politiet har mistanke om at brannene er påtente. Kan justisministeren gi en oversikt over hvor mange bil- og garasjebranner som politiet har etterforsket i Oslo og i landet i 2017, 2018 og 2019, hvor mange saker som er oppklart, og hvor mange, om noen, gjerningspersoner som er tiltalt og eventuelt dømt? Kan statsråden også oppgi oppklaringsprosenten på bilbranner. og si noe om hvorfor den i tilfelle er lav?»