«Tatt av vinden» fjernes fra HBO Max grunnet rasistiske skildringer

Black Lives Matter-bevegelsen når ut til strømmetjenestene.

«Tatt av vinden», eller «Gone with the Wind», har blitt fjernet fra den amerikanske strømmetjenesten HBO Max. Det skriver Variety.

Saken ble først omtalt av TV 2.

Filmen blir fjernet i kjølvannet av George Floyds død, som de siste dagene har sørget for at mennesker verden over tatt til gatene og sosiale medier for å støtte Black Lives Matter-bevegelsen.

– «Gone with the Wind» er et produkt av sin tid, og skildrer noen av de etniske og rasemessige fordommene som dessverre har vært vanlig i det amerikanske samfunnet. Disse rasistiske skildringene var gale da, og er gale i dag, og vil følte det ville være uforsvarlig å beholde denne tittelen uten en forklaring, forteller en talsperson for strømmetjenesten til nettstedet.

Talspersonen sier imidlertid at filmen vil komme tilbake igjen, men at den da vil inneholde en diskusjon om sin historiske kontekst og en fordømmelse av de rasistiske skildringene.

Prisbelønt film

Filmen vant i sin tid hele åtte Oscar-priser, inkludert beste film, beste kvinnelige skuespiller, beste regissør og beste birolle. Sistnevnte var det Hattie McDaniel som vant, og hun ble den første fargede skuespilleren til å noen gang vinne en Oscar.

Hattie McDanel vant en Oscar for sin innsats i filmen. Her med skuespiller Fay Bainter. Foto: AP via NTB Scanpix

«Gone with the Wind» er en amerikansk, romantisk dramafilm fra 1939, som skildrer kjærlighetshistorien til Scarlett O'Hara, datteren av en plantasje-eier, og Rhett Butler, en sørstats-aristokrat. Filmen kom ut i 1939, og satte kinorekorder verden over.

Filmen satte kinorekord da den kom ut i 1939. Foto: NTB Scanpix

Men til tross for at filmen blir omtalt som en av de største gjennom tidene, er det flere som tidligere har kritisert hvordan slaveri og fargede mennesker blir fremstilt.

Også flere andre strømmetjenester har de siste dagene fjernet titler fra sine bibliotek, og blant annet har både BBC og Netflix fjernet humorserien «Little Britain».

I tillegg har enkelte tv-serier med politi i hovedrollene blitt kansellert og ikke fornyet med en ny sesong, blant annet «Live PD» og «Cops» fra Paramount Network.

