Taus Grande får Hareide-støtte i vanskelig tid 

Trass i mediestorm forblir Trine Skei Grande taus om etterspillet etter en fest i Trøndelag i 2008. Hennes trygghet hjelper henne, tror KrFs Knut Arild Hareide.

Venstre har forsøkt å legge lokk på saken, men ikke klart å hindre at den fullstendig har dominert mediedekningen av partiets landsmøte.

Sakens utgangspunkt er intim kontakt mellom Venstre-leder Trine Skei Grande og en nå 26 år gammel mann på en fest for ti år siden. Men saken har etter hvert handlet mye om hvordan Venstre har håndtert den.

– Jeg har et veldig godt forhold til min kollega Trine Skei Grande. Jeg opplever at hun er en person som er trygg på seg selv. Det tror jeg hjelper henne nettopp i den situasjonen hun er i nå, sier Hareide til NTB.

Tett samarbeid

KrF-lederen har i en årrekke samarbeidet tett med Grande.

– Alle vi partiledere har krevende perioder med litt ujevne mellomrom. Det flotte med det politiske Norge er at når vi kan ha krevende perioder, som også jeg har hatt som partileder, tror jeg vi kjenner på en varme og tilslutning fra våre andre partilederkolleger, forklarer Hareide.

Han ønsker ikke å gå inn på om han har snakket med Grande om saken den siste tiden.

– Jeg har en tett og jevnt kontakt med Trine. Men hva jeg har formidlet til henne, vil naturlig nok forbli mellom oss.

Nevnte ikke saken

NTB får bekreftet at Grande selv torsdag kveld ba sitt landsstyre om ikke å omtale saken eller svare på spørsmål om den i løpet av landsmøtehelgen for å unngå negativ oppmerksomhet.

Venstre har unngått å kommentere saken og begrunnet det med at den ikke hører hjemme i offentligheten.

Grande nevnte heller ikke saken med ett ord i sin tale til landsmøtet fredag. Hun har gjentatte ganger den siste uken avslått å kommentere både hendelsen og etterspillet overfor NTB, senest lørdag.

– Mistenkeliggjort

Saken havnet igjen i mediene da Sp-nestleder Ola Borten Moe omtalte den i et Facebook-innlegg sist tirsdag. Hans budskap var at 26-åringen føler seg mistenkeliggjort i saken.

Ifølge Borten Moe fant hendelsen sted på en fest knyttet til hans eget bryllup i 2008.

Mannen har selv flere ganger kommentert saken offentlig. Overfor VG har han gitt uttrykk for at han ikke kjenner seg igjen i det han opplever som Grandes versjon av hendelsen.

Grande skal ha lagt saken fram for statsminister Erna Solberg (H) i januar.

– Jeg kan sikkert ha gjort noen dumme ting, men jeg er ingen overgriper, sa Venstre-lederen i et intervju med Aftenposten i januar.

Har beklaget

VG meldte denne uken, på bakgrunn av samtaler med anonyme Venstre-kilder, at man internt i partiet har omtalt mannen som «ressurssvak», «litt enkel» og uten jobb. Mannen er utdannet ingeniør og jobber i dag som prosjektleder.

– Jeg snakket med mannen 7. februar 2018. Han var skuffet og opprørt over at han hadde hørt at folk i Venstre hadde omtalt ham ufordelaktig, skriver kommunikasjonssjef Steinar Haugsvær i en sms til NTB.

– Jeg har ikke hørt slike beskrivelser om ham, men jeg beklaget tydelig overfor mannen. Denne unnskyldningen på vegne av Venstre gjentok jeg flere ganger under samtalen, og jeg lovet også å følge dette opp internt. Det har jeg gjort, fortsetter han.

(©NTB)

Mest sett siste uken Power deler ut 40.000 sykler – her er ekspertens knallharde dom