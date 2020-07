Tegnell: - Reisevirksomhet fra Danmark og Norge snart tilbake til det normale

Stockholm-regionen har vært episenteret i det svenske smitteutbruddet. Nå er utviklingen så positiv at hovedstaden snart innfrir de norske reiseråd-kriteriene.

OSLO (Nettavisen): Det var budskapet til Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell tirsdag. Han hadde gode nyheter til svenskene og et varsel til Danmark og Norge om at Stockholm nå nærmer seg et smittenivå som kan åpne for normal reisevirksomhet igjen.

Tegnell viste på pressekonferansen til raskt fallende smittekurver i Sverige og ikke minst få alvorlige sykdomstilfeller og et antall rapporterte dødsfall der middelverdien nå er nede i sju per dag.

Han snakket om de norske reiserådene og varslet at Stockholm i løpet av kort tid bør være under grensen som Norge setter for å åpne for karantenefrie reiser.

- I løpet av en uke

Den såkalte 14-dagers insidensen, antallet nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere, som Norge legger vekt på når det gjelder reiseråd, viser en positiv utvikling i flere svenske regioner og også i Sverige som helhet:

- Vi vet at Danmark og Norge, som er de landene jeg først og fremst henviser til, har en grense på 20. Stockholm de siste sju dagene ligger på 13 og litt høyere på de siste 14 dagene. Fortsetter dette, kommer Stockholm med stor sannsynlighet å ligge under 20 i løpet av en uke, sier Tegnell.

Tegnell peker på at kurvene for Sverige som helhet også går riktig vei.

- Tallet for Sverige er 34 nå, og det går raskt nedover. Det betyr vel at reisevirksomheten til og fra Sverige snart skal vende tilbake til det normale, og det ser vi fram mot, sier han.

Tegnell gjentok mantraet som Folkhälsomyndigheten har repetert hele veien; hold avstand, avstå fra sosiale sammenkomster og hold deg hjemme om du føler deg det minste syk.

5702 korondøde

De siste koronatallene fra Sverige tirsdag viser to nye dødsfall, slik at antallet totalt er 5702. Middelverdien for antall døde per døgn er som nevnt nå nede på 7 personer målt over 14 dager. Antallet smittetilfeller er tirsdag 79.494, opp 99.

Sverige hadde sin smittetopp 24. juni da det ble meldt om 1803 nye tilfeller på et døgn. Siden har tallene gått nedover.

2506 personer har hittil hatt behov for intensivbehandling på svenske sykehus.

- Sverige har raskt avtagende smittetilfeller. Kurvene går nedover, særlig med alvorlig syke, sier Tegnell.

De norske kriteriene for å plassere et land eller en region på grønn liste for karantenefri fritidsreise er at det er færre enn 20 bekreftede smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to uker vurdert på landnivå.

I Sverige ble det lørdag åpnet for fire nye regioner fra norsk side; Östergötland, Örebro, Kalmar og Värmland. Fra før er regionene Kronoberg, Blekinge og Skåne grønne i Sverige.

