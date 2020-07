Tegnell: - Stor risiko for at det skal blusse opp igjen

Svenskene må forberede seg på fortsatt hjemmekontor og blir bedt om å unngå kollektivtrafikken hvis de kan til høsten.

- Vi har fortsatt en stor risiko for at det skal blusse opp igjen til høsten, sier statsepidemiolog Anders Tegnell.

Folkhälsomyndigheten hadde fredag kalt inn til vanlig pressekonferanse klokka 14, men rett før klokka 12.30 kom meldingen om en ekstraordinær pressekonferanse.

Budskapet på pressekonferansen klokka 12.30 var at pandemien ikke er over og at Sverige må forberede seg på en ny bølge til høsten. Myndighetene oppfordrer svenskene til å jobbe hjemme hvis de kan og unngå kollektivtrafikk der det er mulig.

Fredag er det seks måneder siden Sverige fikk sitt første bekreftede smittetilfelle. Sverige har vært hardt rammet under koronapandemien med 70.782 smittetilfeller og 5730 døde så langt.

Det var sosialminister Lena Hallengren og statsepidemiolog Anders Tegnell som deltok på den ekstraordinære pressekonferansen.

Sosialminister Lena Hallengren:

- Vi ser at mange kurver nå peker i riktig retning. Det er en positiv utvikling som et resultat av at mange har endret sin hverdag, innledet Hallengren.

- Vi befinner oss fortsatt midt i en pandemi. Vi ser at nye utbrudd flammer opp i verden og Europa.

- Regjeringen har fattet beslutninger for å forberede Sverige på nye utbrudd. Vi styrker Sveriges beredskap før høsten.

- Vi vet ennå ikke når pandemien er over. Smittespredningen kan komme til å skyte fart igjen.

Statsepidemiolog Anders Tegnell:

- Situasjonen i Sverige forbedrer seg raskt. Vi kommer ned på nivåer som flere land krever for at vi kan åpne for reisende igjen.

- Vi har fortsatt en stor risiko for at det skal blusse opp igjen til høsten.

- Når det gjelder kollektivtrafikken har vi hele tiden pekt på viktigheten av å unngå trengsel. Det er viktig å tenke på hvordan man kommer seg til jobb. Finnes det alternativer til kollektivtrafikken, så velg disse alternativene.

- Det kommer veiledninger for ulike bransjer. De kommer til å bli tilgjengelige blant annet på vår hjemmeside.

