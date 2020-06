Tegnell: - Vi tror det blir en roligere periode

Det meldes om åtte nye dødsfall i Sverige, 2. pinsedag, men svenskene tror at de har nådd toppen.

- Den globale utviklingen fortsetter dessverre i samme takt oppover. Det er over 6 millioner smittede, og vi nærmer oss 400.000 døde i verden, innledes svenskenes statsepidemiolog Anders Tegnell mandagens pressekonferanse.

Les også: Sveriges sjef-strateg Tegnell uttrykker tvil om strategien

- Når det gjelder døde, er det mandag nå. Vi hadde 0 døde i går og bare åtte i dag. Vi kommer med stor sannsynlighet til å se flere døde i morgen. Men det positive er at vi har hatt lave tall i noen dager nå.

Med dagens nye tall har svenskene 4403 registrerte dødsfall på grunn av covid-19.

På spørsmål fra Sveriges Radio om Tegnells uttalelse at toppen kan være nådd, svarte han følgende:

- Vi tror at sommeren blir en roligere periode. Det er høsten vi alle tenker på, hva skjer da? Det er viktig å ha høy beredskap for nye bølger i ulike deler av landet, sa Tegnell.

Forbedring på kort sikt

Johanna Sandwall, kriseberedskapssjef i Socialstyrelsen, opplyste i sin korte taletid at de har sett en forbedring på kort sikt i Sverige.

- Vi har fortsatt drøyt 30 prosent tilgjengelig kapasitet med intensivplasser. Det er et veldig godt utgangspunkt, hvis behovet forandrer seg, sa hun.

Les også: Nye anslag: Så lang tid tar det før koronakrisen er over (+)

- Ti regioner ser en forbedring på kort sikt. Selv om det er minimale forbedringer, så er det et positivt signal fra mange av landets regioner, la hun til.

Undersøkelse

En fersk spørreundersøkelse ble også snakket om på mandagens pressekonferanse.

- Totalt er det over 3700 personer som har svart på undersøkelen som utvides hver dag. Vi har blant annet spurt om hvilke konsekvenser av pandemien folk er mest redd for. De fleste svarer at arbeidsledigheten øker, at bedrifter får økonomiske problemer eller at velferdssystemene ikke klarer effektene av pandemien, fortalte Svante Werger, rådgiver i Myndigheten för samhälllsskydd och beredskap (MSB).

Les også: Tegnell: Ingen grunn til å holde grensene stengt for svensker

Han sa videre at de også har spurt folk om hvordan de følger myndighetenes råd og anbefalinger.

- Under de ti seneste dagene svarer færre at de følger anbefalingene mer enn før. Det er kanskje en tendens til utmattelse, men det er ikke statistisk bekreftet. Åtte av ti sier at de følger rådene like mye i dag som tidligere, sa Werger.