Tegnell ber svenskene om ikke å senke skuldrene: - Vi må fortsatt se hvor vi lander her

Til stede på dagens pressekonferanse vil svenskenes statsepidemiolog Anders Tegnell fra Folkhälsomyndigheten være, sammen med Socialstyrelsen og Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det er i utgangspunktet uviss hva Tegnell og co. skal si, men senest på mandag avdekket en studie at smittetallet i Stockholm har skutt rett i været.

- Det er ingen store endringer globalt. Vi ligger fortsatt på høye smittetall. Dette er definitivt ikke over. Vi starter å nærme oss 200.000 døde i Europa, sa Tegnell innledningsvis.

- Vi må fortsatt se hvor vi lander her. Smitten går fortsatt opp i Sverige, men ikke i så stor grad som resten av Europa, sa Tegnell, og ba svenskene om å ikke senke skuldrene.

Han snakket videre om Stockholm, og at smitten har økt i hovedstaden de siste ukene, men at den har stabilisert seg i flere andre regioner i landet.

Samme mønster

Tegnell snakket om hvor smittespredningen kommer, og han sammenlignet Sverige med sine naboer.

- Vi ser det samme mønsteret i Norge og Finland. Smitten skjer på private fester, private arrangementer, studentfester og i idrettslag.

Han nevnte spesielt ishockeylag, siden det har vært flere utbrudd i ishockeymiljøet i Sverige, men kunne ikke si hvorfor det har vært slik.

- Nei, årsakene vet vi fortsatt ikke, fortalte Tegnell.

Eldre-besøk

Fra 1. oktober har svenskene hatt lov til å besøke eldre på eldrehjem, men at det foreløpig ikke har gått så knirkefritt som mange har håpet på.

- Det har fungert flere steder, men vi har blitt kontaktet av pårørende som har forsøkt å besøke sine slektninger, men som har blitt nektet det. Det er viktig at dette kommer på plass. Det skal ikke være begrensninger, når den boende tar imot besøkende, sa Iréne Nilsson Carlsson i Socialstyrelsen.

Hun påpekte at det uansett er svært viktig at man har vært forsiktig, før man skal besøke noen på et eldrehjem.

- Hvis man før et eventuelt besøk har vært i miljøer, hvor det kan ha vært smittespredning, så bør man holde seg unna eldrehjem, fortalte Carlsson.

- Ikke noe å leke med

Tegnell fikk et spørsmål om hva han syntes om Trumps uttalelser i det siste om at covid-19 er ufarlig.

- Jeg kommer ikke til å kommentere hva Donald Trump sa, men det finnes mange studier om denne sykdommen. Jeg kan bare si at denne sykdommen er ikke noe å leke med. Jeg håper at folk ser på informasjon flere steder, og ser at dette er en alvorlig sykdom, fastslo Tegnell.

Avløpsvannet i Stockholm

- Vi kan i studien konstatere at vi ser en veldig tydelig økning i antallet tilfeller av covid-19 i samfunnet, sa forsker Zeynep Cetecioglu Gurol.

Det sa forskeren på mandag til Dagens Nyheter, og viste da til tester tatt av avløpsvannet i Stockholm. Målingene tyder på at smitten i Stockholm ble fordoblet i september og nærmer seg de høye nivåene i vår. Også de ordinære smittetallene viser en økning i Stockholm i september. Gurol påpekte at funnene i avløpsvannet ikke påvirkes av at flere mennesker blir testet for koronaviruset.

De siste tallene viser at 94.283 personer har fått påvist koronasmitte, og 5.895 personer har mistet livet etter å ha fått sykdommen covid-19.