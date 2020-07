Tegnell: Derfor er det feil å sammenligne oss med Norge

- Det finnes så mye som skiller oss fra Norge når det gjelder pandemien, sier Anders Tegnell.

Hittil har Norge hatt 9185 smittetilfeller og 255 døde under koronapandemien, mens Sverige har 80.100 smittetilfeller og 5739 døde. Når dødstallene holdes opp mot innbyggertallet ligger også Sverige skyhøyt over Norge. Antallet døde i Sverige per 100.000 innbyggere er 56,27. Det tilsvarende tallet for Norge er 4,80, viser en beregning gjort av Johns Hopkins University.

Klokka 12.00: Pressekonferanse om koronasituasjonen og norske reiseråd

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell mener det blir feil å sammenligne norsk og svensk koronastrategi og seks måneder inn i pandemien, melder SVT Nyheter.

På spørsmål om det finnes en forbindelse mellom Sveriges veivalg og dødstall og tilsvarende for Norge, svarer Tegnell slik:

- Jeg tror det blir en helt feil sammenligning. Det finnes så mye som skiller oss fra Norge når det gjelder pandemien. Vi har nå begynt å se mer på Belgia, Nederland og Storbritannia, som hadde en mer lignende start.

ANTALL DØDE: - En helt feil sammenligning, sier Tegnell om disse kurvene, som viser utviklingen i antall døde (kumulativt) har vært under koronapandemien i henholdsvis Sverige og Norge. Foto: (Our World in Data)

Tegnell peker på at flere land som har gjennomført en like hard nedstengning som Norge ikke har oppnådd samme effekt.

- Da må man lure på om det er nedstengningen eller forutsetningene som er allerledes, sier han.

Sveriges statsepidemiolog har fått mye kritikk og har flere ganger måttet forsvare den svenske strategien med mindre nedstengning og restriksjoner og mer frivillighet og vennlige oppfordringer i kampen mot smittespredningen enn det som har vært tilfellet blant annet i Norge.