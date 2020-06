Tegnell får krass kritikk: – Mangelen på fleksibilitet er et stort mysterium

Statsepidemiologen Anders Tegnell får kritikk fra flere av Sveriges doktorer og professorer.

I debattinnlegget «Å begrense antall døde er jobben din, Tegnell» i Expressen signert 23 av landets professorer og doktorer får Tegnell ramsalt kritikk for at han og resten av helsemyndighetene er altfor lite fleksible:

«Er det noe som er viktigere under en pandemi enn at folk skal overleve? Og hvordan kan man tenke at en strategi ellers har fungert veldig bra?» starter innlegget med.

Flere av forskerne som har signert innlegget har også tidligere kommet med kritikk av Tegnell:

«Forslagene våre er basert på vitenskapelige data og erfaringene som et stort antall land har gjort seg under pandemien, og derfor ønsker vi å gjenta dem igjen. Men før vi gjør det, vil vi minne om at tiltakene har ført til at Norge har rapportert om seks dødsfall fra 16. til 22. juni, Danmark fire dødsfall, Finland ett dødsfall, og Sverige 231 dødsfall. I skrivende stund er omtrent 200 personer innlagt på intensivavdelingen for covid-19 i Sverige, i Finland bare to.»

Sveriges naboland har gjort mye riktig, mener forskerne:

«Til å begynne med har de stengt restauranter og andre store møteplasser, de har gjennomført omfattende tester, de har gjennomført jevn smitteoppsporing, og de har isolert nære kontakter med smittede, tiltak som vi har diskutert i artiklene våre.»

Da forskerne kom med kritikk og forslag til tiltak forrige gang ble de avfeid, skriver de videre:

«Når Anders Tegnell hevder at forslagene våre ikke er 'fornuftige' og 'gjennomførbare', avviser han samtidig innsatsen som Norge, Danmark og Finland har gjennomført så vellykket.»

TOMT: Sommerturistene uteblir i Sverige og det er god plass på mange badestrender, som her ved Kilesand på Syd-Koster i Bohuslän. Arkivfoto: Erik Johansen / NTB scanpix

Forskerne mener munnbind er nødvendig i Sverige slik situasjonen er nå:

«WHO anbefaler nå også bruk av munnbeskyttere i det offentlige. I våre naboland er smittespredningen nå så begrenset at dette tiltaket ikke trengs å iverksettes for tiden. I Sverige, med over tusen nyoppdagede tilfeller hver dag, og på grunnlag av gjennomførte vitenskapelige studier, har bruken av munnbind blitt fremført som et viktig element i kampen mot smitte. Et slikt tiltak er ikke bare 'fornuftig', men også 'praktisk gjennomførbart'», skriver forskerne, med henvisning til Tegnells tidligere uttalelser.

«Til tross for overveldende vitenskapelig bevis for de nevnte tiltakene, holder Folkhälsomyndigheten seg i stor grad på anbefalingene som ble gjort i begynnelsen av epidemien: hold avstand, vask hendene, vær hjemme hvis du føler deg syk.

I mellomtiden har de fleste land tilpasset strategiene sine i samsvar med stadig oppdatert kunnskap. Det er den manglende fleksibiliteten som Folkhälsomyndigheten viser som har ført til at dødsfallet i Sverige i dag overstiger 5.000, og er blant de høyeste i verden når det gjelder befolkning. Og det er vår høye smittespredning som har fått mange land til å stenge grensene for oss. Mangelen på fleksibilitet er et stort mysterium, og det er grunnen til at vi har skrevet debattartiklene våre», skriver de 23 doktorene og forskerne videre.

SLURVER: Gruppen på 18-29 år (lilla) bryr seg mindre og mindre om god håndhygiene, viser en graf presentert på pressekonferansen 23. juni av Sveriges helsemyndigheter. Foto: Skjermdump (YouTube)

«Men vi ber ham, på grunnlag av vitenskapelige data og erfaringer fra andre land, om å innføre munnbeskyttelse, og, i tillegg til å utvide testingen og smittesporing, innføre karantene for de som har vært i nærkontakt med smittede individer. Og hvis han bare velger ett av disse tiltakene, nemlig innføring av munnbind, vil vi se at antall smittede, intensivpasienter og døde faller dramatisk.

Tross alt er dette en statsepidemiologens viktigste oppgave», avslutter de innlegget med.

