Tegnell innrømmer: - For mange har dødd for tidlig

Den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell sier at Sverige burde iverksatt flere tiltak for å bremse koronasmitten allerede fra begynnelsen.

– Hvis vi skulle støtt på samme sykdom med nøyaktig det vi vet om den i dag, tror jeg at vi ville landet på å gjøre midt imellom det som Sverige gjorde, og det som resten av verden har gjort, sier Tegnell i et intervju med Ekot på Sveriges Radio.

På spørsmål om hva han mener med «midt imellom», svarer han:

– Ja, jeg tror det finnes forbedringspotensial i det vi har gjort i Sverige, helt klart. Og det ville vært bra å vite mer nøyaktig hva man skal stenge for å hindre smittespredningen bedre.

Samtidig stiller han spørsmål ved om det ville vært lurt å stenge ned alt på en gang, slik flere andre land har gjort, ettersom man da ikke vet hvilke tiltak som virker og ikke virker.

På spørsmål om for mange har dødd for tidlig hittil i Sverige svarer Tegnell:

- Ja, helt klart.

- Egentlig har alle land slengt inn alt med en gang. Sverige er et av få land som jobbet opp en stopp mer og mer. Alle andre land begynte med veldig mye med en gang, og problemet med det er at man egentlig ikke vet hva alle tiltak man har innført som har best effekt, sier han til Sveriges Radio.

I verdenstoppen

Sverige har til nå registrert 4.468 døde blant koronasmittede, mens tallet i Norge er 237. Sverige ligger nesten i verdenstoppen målt i antall koronarelaterte dødsfall per innbyggere, med 44 per 100.000.

Landet har fulgt en strategi med for det meste frivillige tiltak, men med klare råd om å holde sosial avstand og god håndhygiene. Men landet har ikke stengt grensene, og barn har fått gå på skolen i hele perioden. Samtidig har de over 70 år blitt rådet til å beskytte seg selv mot smitte og holde seg mest mulig hjemme.

50 dør hver dag

Målet har vært å skape flokkimmunitet, men forskningen hittil tyder på at viruset ikke smitter slik eksperter antok i begynnelsen. Dermed har ikke flokkimmuniteten blitt så stor som håpet. Samtidig dør det fortsatt nærmere 50 koronasmittede personer i Sverige hver eneste dag.



