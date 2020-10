Tegnell vurderer å slutte

Sveriges nye kjendis, statsepidemolog Anders Tegnell svarer dette på spørsmål om han skal slutte.

I et TV-intervju med den svenske storavisen Expressen røper Sveriges statsepidemolog Anders Tegnell at han vurderer å gå over i pensjonistenes rekker.

Expressens reporter Niklas Svensson innleder intervjuet med å spørre:

- Anders Tegnell, for syv måneder siden i starten av koronakrisen, nærmere bestemt den 11. mars, satt du i denne stolen og sa at jobben var kjempemorsom og en fantastisk utfordring. Hva sier du i dag?

Les også: Professor slår alarm mot at flere land følger Sverigs koronastrategi

- Ja, det har vært en lang reise, en tøff reise, men det har jo funket, svarer Tegnell.

Svensson følger opp spørsmålet med at Tegnell fyller 65 år i april 2021 og kan da gå av med pensjon i henhold til det svenske pensjonsregelverket.

- Hva gjør du i april 2021, slutter du i jobben for å gå over i pensjonistenes rekker?

Les også: Hyllet Sveriges strategi i Senatet - da ble Anthony Fauci tydelig irritert

- Jeg har jo fått brev fra pensjonsmyndigheten som har minnet meg på akkurat dette. Det er noe jeg må fundere grundig over, svarer Tegnell. Han understreker imidlertid at han i øyeblikket er fokusert på jobben og at han tar en dag av gangen.

Artikkelen fortsetter under meningsmålingen

Expressens TV-intervju med Tegnell ser du her: