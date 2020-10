Teknologigigantene må ta mer språkansvar

Uten støtte fra digitale plattformer står flere av språkene våre i fare for å dø ut. Vi vil ha teknologiselskapene med på laget for fortsatt språklig mangfold.

Av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V)

Norge er et rikt språkland. Vi har to norske skriftspråk, bokmål og nynorsk. I tillegg har vi blant annet flere samiske språk, med nordsamisk som det klart største.

Men ikke alle har den samme muligheten til å bruke språket sitt. Brukere av nynorsk og samisk møter store hindre på digitale flater, fordi mange apper og programmer rett og slett ikke har støtte for disse språkene.

Når språkene ikke kan brukes i hverdagen, fratar det mange nordmenn en viktig del av deres identitet: Å uttrykke seg på sitt eget skriftspråk.

Grunnloven, sameloven og en kommende helhetlig språklov slår fast at det offentlige har ansvar for at bokmål, nynorsk og samiske språk overlever og er i bruk.

Vi finansierer opplæring i språkene og utvikling av språkene.

Vi fatter vedtak om at offentlige myndigheter skal bruke språkene, og vi kan finansiere utvikling av språkteknologi.

Men vi kan ikke tvinge de private selskapene som lager apper, programmer og de teknologiske plattformene til å tilby brukerne verktøy for disse språkene.

Utviklingen går heller ikke alltid i riktig retning.

Denne våren meldte Microsoft at de fjerner støtte for nynorsk og 26 andre språk i Outlook-appen for håndholdte Apple-enheter som iPhone. Vi vet ennå ikke hvor stor betydning det får for bruken av nynorsk, men vi frykter at det er del av en større tendens:

Språklig ensretting.

Ikke lønnsomt

De små språkene har ofte for få brukere til at de vil være økonomisk lønnsomme for teknologiselskapene. Men det språklige mangfoldet har stor verdi for oss som samfunn, og ikke minst for brukerne. Språk er en viktig del av vår identitet. Derfor må også teknologiselskapene ta ansvar.

Vi fra myndighetenes side bidrar.

I 2010 etablerte vi en språkbank i Nasjonalbiblioteket som inneholder store mengder tekst- og taledata som kan brukes til utvikling av språkteknologi på norsk. De siste to årene er satsingen trappet opp.

Nasjonalbiblioteket og Språkrådet arbeider for tettere dialog med IKT-bransjen.

De siste årene er det også gjort et stort arbeid innenfor samisk språkteknologi.

Regjeringen finansierer arbeidet som Universitetet i Tromsø gjør for å utvikle digitale verktøy for samiske språk. Det er utviklet ordbøker, stave- og retteprogrammer, grammatikkontroller og tastaturløsninger med samiske særtegn til bruk for PC og mobil.

Mye teknologi finnes altså. Utfordringen er å få gjort verktøyene tilgjengelig slik at de blir tatt i bruk. Så langt har ikke de store IT-selskapene åpnet for at verktøyene for samiske språk, og andre minoritetsspråk i verden, kan tilbys som en standard programvare.

Bokmålsbrukere tar det for gitt å kunne velge sitt eget språk på Facebook, mobiltelefonen eller på PC.

Nynorsk- og samisk-brukere får ikke samme automatiske hjelp på digitale flater.

Verktøyene for de samiske språkene må lastes ned av den enkelte språkbruker, og selv om det legges til rette for å være så enkelt som mulig, vil en slik løsning bli for komplisert for mange.

Offentlig-privat samarbeid

I mai la regjeringen fram forslag til en helhetlig språklov, og fulgte etterpå opp med stortingsmeldingen om samisk språk, kultur og samfunnsliv, hvor temaet i år var digitalisering.

Begge arbeidene tar opp mulighetene og utfordringene digitalisering gir for utvikling av både norsk og de samiske språkene.

Språkene i Norge er blant våre viktigste uttrykk for kultur og identitet. Hvert språk er unikt, og hvert språk som blir borte er et kulturtap.

Vi kan ikke la markedet alene styre språkutviklingen. Vi vet det ikke er håpløst.

I 2019 lanserte Microsoft Norge en norsk tale til tekst-løsning - som det første av landene i Norden. Samarbeidet med språkbanken og Nasjonalbiblioteket var et viktig bidrag i arbeidet. Dette viser mulighetene som ligger i offentlig-privat samarbeid. Vi er overbevist om at dette er veien å gå videre.

Nå har vi invitert Microsoft Norge til en diskusjon om hvordan vi kan samarbeide for å bevare de små språkene.

Målet er å bevare det språklige mangfoldet vårt - også digitalt.