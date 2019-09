Telefonsvindel herjer i Norge: - Over 10.000 anrop fra Algerie mellom klokka 10 og 11 lørdag

Telenor nedringes av fortvilte nordmenn som er blitt forsøkt svindlet. Her er tipsene for å sikre seg.

Lørdag ettermiddag bekreftet Telenor til Dagbladet at svært mange nordmenn nå blir forsøkt lurt av en såkalt «wangiri»-svindel.

Det går ut på at utenlandske svindlere med ukjente numre lar det ringe én eller et par ganger før det blir stille i telefonrøret. Om man er nysgjerrig nok til å ringe tilbake, kan man bli belastet flere kroner for anrop til internasjonale høytakstnummer.

10.000 anrop

Og lørdag er det spesielt Algerie og Seychellene som er aktive på å ringe nordmenn, registrerer Telenor.

Mellom klokka 10 og 11 lørdag skal det ha kommet hele 10.000 anrop fra Algerie alene.

- Denne typen svindel har eksistert en god stund, men vi ser at det har kommet en ny bølge av svindelanrop i dag, sier David Fidjeland, kommunikasjonssjef i Telenor, til Dagbladet.

SVINDEL: Ringer det fra utenlandske nummer som disse? Ikke ring tilbake.

Men Fidjeland forteller at telegiganten er godt kjent med fremgangsmetoden, og jobben mot å stoppe svindelen er allerede i gang.

- Dette er et klassisk svindelforsøk. Målet er å legge igjen et ubesvart anrop og få oss til å ringe opp igjen, slik at de kan tjene penger på tellerskritt. Telenor har sperret muligheten for å ringe tilbake til mange av disse numrene allerede, og vi jobber med å sperre ned flere nå.

Dette gjør du

Fidjeland opplyser også at svindlerne ofte opererer med faste nummerserier ved bruk av wangiri-anrop. For eksempel kan et telefonnummer starte med 930 00 001, så 930 00 002, 930 00 003 og så videre.

Telenor jobber årlig med å sperre hundretusener av svindelanrop, men det stopper derimot ikke alle.

Fredag sendte operatøren ut en pressemelding som advarte mot nettopp telefonsvindel. Der kommer de med flere tips til hva man kan gjøre mot ulike former for svindel:

1. «Spoofing» - misbruk av norske numre

Vanligvis er vi på utkikk når det er utenlandske numre som ringer. Men i sommer har sikkerhetsavdelingen i Telenor Norge registrert at svindlere har begynt å imitere norske numre, med både ni og ti siffer etter landskoden. I en hektisk hverdag legger du kanskje ikke merke til hvor mange sifre det er i nummeret. Det starter jo med +47, så da er det vel trygt å svare, tenker mange.

- Det koster ingenting å svare, men tapspotensialet ligger i hva som skjer etterpå. Da prøver svindlerne gjerne å tømme deg for personlige opplysninger og kortdetaljer, forklarer Tangen Nilsen.

Telenors råd: Hvis du oppdager at noen har misbrukt nummeret ditt – ta kontakt med din mobilleverandør så kan de ofte hjelpe deg ved å begrense misbruket. De aller fleste smarttelefonene kan i tillegg blokkere numre som er plagsomme eller uønsket. Hvis du ikke kjenner igjen det norske nummeret som ringer deg – bruk noen sekunder på å kikke på antall sifre før du svarer.

2. «Microsoft-svindelen»

Dette er et klassisk eksempel på «phishing», hvor svindleren «fisker etter» dine personlige opplysninger.

Ved å få tilgang til PC-en din prøver svindleren å få deg til å laste ned skadevare, betale for virusprogrammer du ikke trenger – og få tak i både kortnummer og innloggingsdetaljer til for eksempel nettbank.

- Hvis du opplever eller mistenker svindelforsøk via anrop eller SMS, kan du melde ifra til din mobiloperatør. Hos Telenor Norge har vi mulighet til å blokkere uønskede, internasjonale anrop, før de sendes videre til norske mobilabonnementer, forteller Tangen Nilsen.

Telenors råd: Verken Microsoft eller andre leverandører av operativsystemer vil kontakte deg for å be deg laste ned programmer eller oppgi sensitiv informasjon på denne måten. For å avsløre denne svindelmetoden, er derfor viktig at flest mulig kjenner til hvordan den fungerer. Kunnskap er det mest effektive forsvaret.

3. «Wangiri»

«Wangiri» er svindelformen mange nordmenn blir forsøkt svindlet med akkurat nå. Det er japansk og betyr at oppkallet avsluttes etter bare et ringesignal.

Poenget er at du ikke skal rekke å svare, men bli tilstrekkelig nysgjerrig til å ringe tilbake. Det er nemlig først når du ringer tilbake at svindelen starter – nummeret du ringer tilbake til er nemlig et internasjonalt høytakstnummer med høy minuttpris.

Telenors råd: Vær bevisst hvilke numre du ringer tilbake til. Kjenner du ikke igjen nummeret, eller ikke venter å få en samtale fra det aktuelle landet, bør du ikke ringe tilbake – uansett hvor nysgjerrig du er.