Telemarking (33) omkom i skiulykke i Chamonix

Mannen skal ha omkommet etter en ulykke med speedglider i Alpene 26. juni.

Artikkelen oppdateres.

33-åringen skal ha holdt på med speed-riding da ulykken skjedde på norsiden av fjellet Aiguille de Midi ved Chamonix, skriver Varden.

Nyheten er gjengitt av Telemarksavisa.

Mannen skal ha falt flere hundre meter inn i Mont Blanc-massivet, melder PGHM Chamonix på sine nettsider, men årsaken til ulykken er ikke klarlagt.

33-åringen skal ha vært sammen med en annen nordmann da de holdt på med sporten speedriding. Kort fortalt er dette paragliding kombinert med toppturer og frikjøring på ski.

Norsk Luftsportforbund skal nå granske ulykken og vil komme med informasjon når årsaken til ulykken er kartlagt.

På nettsidene til luftssportsforbundet la de ut en melding sent på kvelden 26. juni. Der heter det:

«Det er med sorg vi må informere om at et medlem av Voss HPK og Jæren HPK har omkommet etter en ulykke med speedglider i Chamonix 26.06.2019.

Våre tanker går til pårørende og venner av den omkomne på en slik tung dag.

Flygeren har av enn så lenge ikke fastslåtte omstendigheter truffet fjellveggen nedenfor Aiguille du Midi og omkommet.

Vi forstår at det vil være et behov for å diskutere hendelsen, men vi ber om at eventuelle spekulasjoner rundt årsaker og hendelsesforløp i sosiale media skjer med respekt både for den omkomne, dennes etterlatte og venner.

Undersøkelse av hendelsen er igangsatt og vi vil frigi opplysninger om hva som ledet til hendelsen når undersøkelsen er avsluttet. Vi ber også om forståelse for at et slikt arbeide tar tid og igjen at det vises respekt for den omkomne, familie og venner som er sterkt berørt av hendelsen.»