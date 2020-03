Telenor melder om store nettverksproblemer

Det skriver Telenor selv på sine Facebook-sider.

Teleoperatøren melder på sine Facebook-sider om store nettverksproblemer i hele Norge.

Det var NRK som først meldte om nyheten.

«Foreløpig vet vi lite, men feilen er meldt og vi jobber med å finne ut av årsaken til problemet. Vi ber dere avvente med å kontakte kundeservice slik at vi i best mulig grad kan opprettholde kapasitet, og samtidig holde spørsmål rundt emnet i denne posten,» skriver Telenor på sine sider.

Flere brukere fra ulike deler av landet melder på sosiale medier om at de har mistet forbindelse til nettverk- og internett.

- Det er slik vi kan se primært vest- og sørlandet som er hardest rammet av ustabilitet på bredbånd. Vi mener det primært er disse områdene, men vi har ingen estimater på hvor mange som er berørt per nå. Vi jobber med å analysere og kartlegge situasjonen fortløpende, sier Magnus Line informasjonssef i Telenor til Nettavisen.

Mandag skrev Nettavisen om at det var fare for at internett kunne knele som følge av økt TV-titting og spilling i perioden Norge nå er inne i.

Uninett, som er ansvarlig for at forskning og høyere utdanning i Norge har internettforbindelse, opplyser til Khrono at det er en fare for at mange hjemmenett vil bli overbelastet.

Samme dag uttalte også Telenors dekningsdirektør at mobil- og bredbåndsnettet er dimensjonert for å tåle den økte trafikken fra hjemmekontor.

Telenor skal også ha økt kapasiteten på 300 basestasjoner for å ta unna trykket under korona-krisen, skriver NRK.