Telenor selger virksomhetene i Sentral- og Øst-Europa for rundt 27 milliarder kroner

Går ut av Ungarn, Bulgaria, Montenegro og Serbia.

Telenor har inngått en avtale om å selge virksomhetene i Sentral- og Øst-Europa for 2,8 milliarder euro, om lag 27 milliarder kroner.

Kjøper er PPF Group, og styret i Telenor ber generalforsamlingen om fullmakt til å utbetale et ekstraordinært utbytte på 4,40 kroner per aksje, opplyser telekonsernet onsdag morgen.

– Telenors strategi er basert på vekst, effektivisering og forenkling. Med salget av virksomhetene i Sentral- og Øst-Europa tar vi et viktig steg i å forenkle Telenors portefølje og fokusere på de områdene hvor vi ser størst potensial for verdiskapning. Etter transaksjonen vil Telenor bestå av integrerte fastnett- og mobilvirksomheter i Skandinavia, og sterke mobiloperasjoner i Asia. Telenor er trygg på at PPF Groups erfaring fra regionen og sektoren gjør at de blir en god eier for disse selskapene, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Salget er ikke noen stor overraskelse, ettersom telekomgiganten i januar bekreftet at de vurderer tilbud på virksomheten. Da varslet at de ville konkludere prosessen i løpet av første kvartal 2018, altså innen utgangen av denne måneden.

Ekspanderer

Kjøperen, PPF Group, er den største private investeringsgruppen i Sentral- og Øst-Europa, og kontrollerer verdier på rundt 35 milliarder euro. PPF Group investerer i flere sektorer, inkludert bank og finans, eiendom, gruvedrift og telekommunikasjon.

PPF har allerede gått inn i telekomsektoren med kjøpet av O2 i Tsjekkia i 2013 og Nova Broadcasting Group i Bulgaria i 2018.

- Med dette kjøpet ekspanderer PPF Group selskapets portefølje innen telekommunikasjon til fire nye land, og vi oppnår dermed vårt langsiktige mål om å bli en mellomstor europeisk operatør, og bruker vår erfaring for å styrke vår markedsposisjon, sier Ladislav Bartonícek, ansvarlig for telekommunikasjonsinvesteringer i PPF Group, i meldingen.

Kom inn etter murens fall

Telenor har drevet mobilvirksomheter i Sentral- og Øst-Europa i 24 år. De gikk inn etter Murens fall og utnytte mulighetene i de nye markedene til å etablere seg som en av regionens største aktører.

Det hele startet i 1994, da Telenor gikk inn i det ungarske markedet gjennom et oppkjøp av Pannon. Deretter utvidet selskapet tilstedeværelsen i regionen gjennom lansering av mobilvirksomhet i Montenegro i 1996 og oppkjøpet av Mobi 063 i Serbia i 2006. Telenor kjøpte Globul i Bulgaria i 2013.

Konsernets finansdirektør Jørgen C. Arentz Rostrup er også fornøyd med transaksjonen.

– Forslaget til bruk av inntektene fra salget balanserer vårt mål om en attraktiv aksjonærgodtgjørelse og ønsket om å opprettholde strategisk fleksibilitet. Det ekstraordinære utbyttet vil komme i tillegg til et rekordhøyt ordinært utbytte og det nylig gjennomførte tilbakekjøpsprogrammet. Nå fokuserer vi på utvikling av våre eksisterende virksomheter og den digitale transformasjonen av selskapet. I årene som kommer, tror vi det vil finnes attraktive muligheter innenfor våre kjernevirksomheter og -geografier, sier Rostrup.

