Telia og Discovery enige om ny tv-avtale - trer i kraft allerede søndag

I løpet av søndagen vil Discoverys kanaler være tilbake i Gets TV-pakker.

Telia og Discovery er enige om en ny distribusjonsavtale som sikrer Gets kunder tilgang til TVNorge, Eurosport og 12 andre Discovery-kanaler. Etter hvert vil også Discoverys strømmetjeneste Dplay bli tilgjengelig.

– Vi er glade for at vi kan gi våre kunder markedets bredeste tilbud av Discovery-innhold, i tillegg til noen spennende lanseringer i tiden fremover, sier Stein-Erik Vellan, administrerende direktør for Telia Norge.

Dermed får GETs kunder blant annet muligheten til å se sesongavslutningen av 71 grader nord, alle kampene fra Eliteserien og sommerens OL i Tokyo.

Begge partene er svært fornøyde med å komme i mål med en ny avtale.

– Vi er veldig glade for at vi nå har funnet en løsning på denne situasjonen, slik at seerne igjen får tilgang til våre kanaler. Vi beklager samtidig overfor seerne som ble møtt med svarte skjermer gjennom uken, sier Tine Austvoll Jensen, administrerende direktør i Discovery.

Kanalene Gets kunder igjen får tilgang til er TVNorge, MAX, FEM, VOX, Eurosport Norge, Eurosport 1, Discovery Channel, Animal Planet, TLC, Travel Channel, Discovery Science, Investigation Discovery, Food Network og Fine Living Network.