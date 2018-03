Tenåring dømt etter gruppeovergrep mot 15-åring

En 19 år gammel mann er dømt til ett år og fire måneders fengsel for sin rolle i et gruppeovergrep mot en 15 år gammel jente i 2016

Jenta ble voldtatt og misbrukt av tre gutter på et hotellrom i Oslo i flere timer, skriver VG. Den eldste av guttene, som var 17 og et halvt år da overgrepet fant sted, ble frikjent i Oslo tingrett i oktober i fjor, men er altså dømt i lagmannsretten. I tillegg til fengselsstraffen er han dømt til å betale 225.000 kroner i oppreisning til jenta.

De tre guttene – som var 14, 16 og 17 år gamle – hadde leid et hotellrom for å drikke. På et tidspunkt tvang de også jenta til å drikke ved å tvinge munnen hennes åpen og helle i henne alkohol.

Guttene ønsket også ha sex med jenta, og da hun ikke ga etter for maset, ble eldstemann voldelig. «Hun gråt, skrek, sa mange ganger «nei, jeg vil ikke». Til slutt orket hun ikke å kjempe mer. Hun ga opp fordi det ikke nyttet og fordi hun var sterkt beruset», skriver avisen.

Retten mener jenta ikke hadde mulighet til å komme seg unna og at mannen som nå er dømt, «er sterkt å bebreide for at han ikke forsto at fornærmedes motstand (...) var alvorlig ment, og at han skaffet seg den seksuelle omgangen ved at det ble brukt vold», heter det i dommen. 19-åringen er likevel dømt for grovt uaktsom, ikke forsettlig voldtekt. VG har ikke lyktes med å få en kommentar fra forsvarer Inga Tollefsen Laupstad.

