Tenåring dømt til flere år i fengsel for voldtekt

Både jenta (16) og gutten (18) var fulle da de havnet i senga på fest. Nå er han dømt til flere års fengsel for voldtekt.

Den i dag 20 år gamle mannen er dømt til fengsel i tre år og seks måneder for hendelsen som skjedde på fest hjemme hos ham i 2019, da han var 18 år gammel.

Mannen selv, hevdet i Oslo tingrett at jenta samtykket til samleie, og at det derfor ikke var snakk om voldtekt. Det trodde ikke dommerne på. Derimot trodde de på jenta som har forklart at hun aldri samtykket og at hun ikke husket noe før hun merket at hun ble voldtatt.

Den unge mannens forsvarer, Harald Johannessen, sier han er overrasket over vurderingene i dommen, og også over de andre festdeltakernes vurderingsevne, hvis jenta var så bevisstløs som dommerne legger til grunn.

- Dommen vil bli anket, sier han til Nettavisen.

Fulle på fest

Hendelsen skjedde på en hjemmefest hos domfelte på Oslos vestkant. Jenta kjente ikke domfelte fra før. Alle hadde drukket, og den 16 år gamle jenta, som ble overstadig beruset, ble først hjulpet av venner til toalettet og deretter til soverommet der hun ble liggende på den nå domfeltes seng.

Den unge mannen ba alle forlate soverommet der 16-åringen lå på sengen. Selv ble han igjen på rommet sammen med henne, og fikk ifølge ham selv en god kontakt og god kjemi med henne.

Jentas venninne forklarte i retten at hun flere ganger var inne på rommet der 16-åringen lå i senga med 18-åringen. Ved en anledning pratet de sammen. En annen gang satt 16-åringen oppå gutten, ennå fullt påkledd. Venninnen spurte om «går det bra og er det dette du vil?». Hun skal ikke ha fått svar, og sa i retten at hun ikke klarte å få blikkontakt med venninnen, og at det ikke virket som om hun hadde en vanlig beruselse.

Noen ropte «voldtekt»

En tidligere kamerat av domfelte har forklart at han også var inne på soverommet, men ble brydd da han så de to på sengen, og lukket derfor døren. Han fortalte også at flere festdeltakere gikk ut og inn av soverommet for å hente ytterklær før de skulle dra. Etter en stund ble han imidlertid irritert på domfelte, fordi han klinte med en ung jente som hverken kunne si ja eller nei.

Til slutt endte hendelsen på sengen med samleie. Den domfelte mener altså at jenta samtykket, mens hun sier hun ikke husker noe. Det hele ble avbrutt av at noen ropte «voldtekt», hvoretter jenta ropte «stopp», og de begge gikk ut av senga.

Forsvarer Johannessen mener at hele hendelsesforløpet, med mange personer som gikk ut og inn av soverommet og jenta som på et tidspunkt satt oppå hans klient, ikke tilsier at hun var ute av stand til å si fra.

- Hvis hun var så ute av stand som retten legger til grunn, så ville dette ha blitt stoppet av de andre festdeltakerne, sier han til Nettavisen.

- Ikke «bro code» etter voldtekt

Den tidligere kameraten til domfelte forklarte i retten at han etter hendelsen var sint på vennen fordi han mente at jenta ble voldtatt. Ifølge ham skal domfelte ha påberopt seg «bro code» (som betyr at kamerater støtter hverandre), men den tidligere kameraten hadde gjort det klart at du ikke kan påberope deg «bro code» etter å ha voldtatt noen.

Jenta fortalte ikke hjemme om hendelsen, men etterhvert ble hennes psykiske tilstand dårligere. En utredning ved PUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) konstaterte at hennes alvorlige reaksjoner var forårsaket av traume hun ble utsatt for den aktuelle kvelden/natten. Jenta anmeldte mannen for voldtekt lenge etter den aktuelle kvelden.

«Retten er på bakgrunn av ovenstående og etter en samlet bevisvurdering, ikke i tvil om at tiltalte gjennomførte vaginalt samleie med fornærmede til tross for at han var klar over at hun på grunn av beruselse, ikke var i stand til å motsette seg handlingen.» står det i dommen fra Oslo tingrett.

Voldtekt av denne typen har en minstestraff på tre års fengsel, med en normalstraff på fire års fengsel. 20-åringen fikk seks måneders strafferabatt, blant annet fordi politiet lot saken ligge i skuffen i åtte måneder etter at jenta hadde anmeldt forholdet. Han er også dømt til å betale 150.000 kroner i erstatning til jenta.

