Tenåring tiltalt for drapsforsøk i Oslo i fjor

En mann i slutten av tenårene er tiltalt for drapsforsøk etter å ha knivstukket en mann gjentatte ganger i en leilighet på Vulkan i Oslo i september i fjor.

Offeret var en mann i 30-årene som ble påført en lang rekke alvorlige stikkskader, blant annet i hodet, brystet, brystpulsåren, mellomgulvet, leveren, magesekken, tynntarmen, ryggen, setet, armer og bein.

Drapsforsøket lyktes imidlertid ikke fordi offeret fikk raskt adekvat medisinsk behandling, skriver Oslo statsadvokatembeter i tiltalebeslutningen.

Politiet fikk melding om hendelsen i 5-tiden natt til torsdag 14. september 2017. Politiet tok seg deretter inn i leiligheten der de fant den alvorlig knivskadde mannen.

Tenåringen er også tiltalt for trusler og for å ha spyttet en politibetjent i ansiktet i forbindelse med at politiet bisto barnevernet med å framstille ham for legevakten og videre til barnevernets akutt- og utredningssenter. Han er også tiltalt for å ha truet en annen politibetjent og for å ha spyttet på en annen, samt for forulemping av politibetjentene og for oppbevaring av hasj.

Rettssaken går i Oslo tingrett 9.–17. april.

(©NTB)

Mest sett siste uken