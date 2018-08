Tenåringer kastet egg og mel på handikappet kvinne

Fire tenåringer trakasserte en kvinne og postet det hele på sosiale medier - nå får de dødstrusler.

Fire tenåringer i Storbritannia skal ha kastet egg og mel på en handikappet kvinne, ifølge Daily Mail.

Trakasseringen skal ha funnet sted i en park i Suffolk. Guttene helte egg og melk over den 49 år gamle kvinnen med funksjonsnedsettelse. Etter ugjerningen står guttene og ler av kvinnen. Det hele ble tatt bilde av og delt på sosiale medier, noe som førte til sterke reaksjoner.

Komiker Robin Armstrong er en av de som reagerer kraftig på mobbingen.

Les mer: Nesten tusen mobbesaker innrapportert med ny lov

I en Facebook-post skriver komikeren at han ikke kan tro sine egne øyne.

REAGERTE STERKT: Robin Armstrong er ikke nådig. Han publiserte navnene til mobberne. Nå mottar de dødstrusler. Foto: Privat/Facebook

- Her har fire verdiløse gutter omringet en kvinne med funksjonshemming og helt vann og mel over henne, for så ta et bilde og poste på sosiale medier. De jaget henne og gjorde det hele en gang til, skriver komikeren på Facebook og oppfordrer folk til å dele videoen.

I videoen sier Armstrong at han skal legge ut både navn og profilbilder i kommentarfeltet slik at de blir jaget ut av byen. Han mener også at guttene fortjener å få revet av hodet.

Fått trusler

Folk tok oppfordringen og nå blir guttene truet på livet. Bildene av guttene, som er henholdsvis 15, 16 og 17 år gamle, har spredt seg som ild i tørt gress på nett. Nå har familiene bedt om politibeskyttelse.

Moren til en av guttene sier til Daily Mail han sønnen hennes har mottatt trusler etter at identiteten han ble offentliggjort.

- Vi vet ikke hva som skjedde i helgen, men navnet til sønnen min har blitt offentliggjort på internett og vi har mottatt trusler. Jeg har anmeldt det til politiet, og vi er nå under politibeskyttelse. Hvis noen dukker opp hos oss, kommer politiet med en gang, sier moren til Daily Mail.

Faren til en av guttene tok sønnen sin med til politistasjonen da han fikk vite hva sønnen hans hadde gjort.

- Han kastet ikke egg eller mel på kvinnen, men han tok bildet. Han ble ikke pågrepet, men ga en uttalelse til politiet. Det er ingen sjanse for at han får lov til å gå ut de nærmeste dagene uten at jeg er med og følger med på hva han driver med, og for å holde han trygg.

- Vi har fått en del trusler etter at navnet hans ble offentliggjort, noe vi også fortalte politiet, sier faren til Daily Mail.

- Skjult sykdom

Katherine Brame er kvinnens venninne, og hun forteller at kvinnen har det bra etter omstendighetene.

- Jeg er veldig lei meg og knust etter dagens hendelse. Damen som ble utsatt for trakasseringen sliter med en skjult sykdom og trenger privatliv, skriver Brame på Facebook, ifølge Daily Mail.

Hun forteller at folk i nærområdet gir kvinnen gaver som støtte, men dette skal visstnok ikke være en god idé.

- Hun klarer ikke å håndtere folk som kommer og gir gaver. Det er komplisert, men hvis du vil hjelpe så kan du donere til veldedige organisasjoner som jobber med psykisk lidelse. Folk med disse sykdommene blir ikke lagt merke til og får derfor ikke nok støtte. Først da kan hun få den hjelpen hun egentlig trenger fra folk som kan hjelpe henne, skriver hun.

Mest sett siste uken