Tenårings lunger kollapset etter bruk av e-sigaretter

Etter kort tids bruk av e-sigaretter, måtte den 16 år gamle briten Ewan Fisher ha hjelp til å puste. Nå advarer han mot damping.

Selv om britiske helsemyndigheter sier at bruk av e-sigaretter, såkalt «vaping» (damping på norsk), er 95 prosent tryggere enn vanlige sigaretter, advarer doktoren til Ewan Fisher om at bruk av e-sigaretter ikke er trygt.

En rekke britiske aviser skriver om Fishers reaksjon på damping av e-sigarett. Til blant andre BBC forteller Fisher at bruken ødela ham, og advarer andre unge mot å bruke den nye typsen sigaretter.

Ewan var 16 år gammel da han begynte med e-sigaretter. Han hadde da røyket vanlige sigaretter, men sluttet med disse for å få bedre kondisjon og bli bedre i boksing.

Lungene sluttet å virke

Det var i begynnelsen av 2017. I mai samme år tok mammaen ham til legevakten fordi han hostet og hadde pusteproblemer mens han sov.

PÅ BENA IGJEN: Ewan Fisher har i dag kommet på bena igjen, men er ikke helt frisk etter at lungene kollapset. Bildene er gjengitt med tillatelse fra ham. Foto: (privat)

Derfra ble han fraktet sykehus og koblet til pustemaskin og til en maskin som renset blodet hans for karbondioksid og erstattet det med oksygen. Seks måneder tok det før Fisher kom seg på bena igjen. I dag, over to år etter, er han fremdeles ikke helt restituert.

- Damping har ødelagt meg. Jeg prøver å fortelle det til kameratene mine, men de gidder ikke å lytte, sier Fisher.

- De gjør det fremdeles, men jeg vet hva jeg har vært gjennom. Er det verdt å risikere livet for å røyke e-sigaretter? spør han i BBC.

Kraftig lungebetennelse

Tilfellet Ewan Fisher har blitt omtalt her i den britiske fagjournalen BMJ-Journal. Der står det at tenåringen fikk en lungebetennelse forårsaket av allergisk reaksjon mot inhalert damp (Hypersensitivity pneumonitis).

POPULÆRT: Stadig flere bytter ut vanlige sigaretter med e-sigaretter. Foto: (NTB scanpix)

Fagrapporten skriver at det er to ting å lære av denne hendelsen:

Det ene er alltid å vurdere reaksjoner på bruk av e-sigaretter hos personer med atypisk luftveissykdom. Det andre er at det er en fare ved å anse e-sigaretter som mye tryggere enn tobakk.

I september tok debatten om e-sigaretter fart i USA, etter rapporter om flere dødsfall. Donald Trump sa da at han vurderer å forby e-sigaretter.

I Norge er det forbudt å selge nikotinholdig væske til e-sigaretter, men forbudet vil bli opphevet i 2020, kan du lese på Helsedirektoratets hjemmeside.