Tenåringsgutter bortført og grovt mishandlet på kirkegård i Stockholm

To tenåringsgutter ble funnet på en kirkegård i Stockholm søndag morgen, etter å ha blitt bortført og mishandlet i flere timer natta før. To menn er pågrepet.

De to guttene i 15-17-årsalderen ble mishandlet med en form for våpen. De ble truet og tvunget til å kle av seg, før de i nitiden søndag morgen fikk kontakt med en forbipasserende på kirkegården i Solna kommune utenfor Stockholm sentrum.

- De ble fratatt klærne sine og utsatt for vold. Det virker å ha pågått under store deler av natta, fra midnatt til omkring klokka åtte på morgenen, sier etterforskningsleder og statsadvokat Anders Tordai til nyhetsbyrået TT.

Guttene ble ført til sykehus, men var bevisste og kontaktbare da politiet kom til stedet. Deres fysiske og psykiske tilstand i øyeblikket er ikke kjent. Avisa Aftonbladet skriver at guttene ble utsatt for torturaktig og krenkende vold.

To unge menn ble pågrepet kort tid etterpå, mistenkt for frihetsberøvelse og grov mishandling. Guttene kunne beskrive kidnapperne, og et vitne kunne peke ut to personer som løp fra kirkegården da politiet kom. Én av dem skal være kjent av politiet.

Tordai skal tirsdag beslutte om han skal begjære mennene varetektsfengslet. Det er ikke utelukket at mennene kan bli mistenkt for ytterligere lovbrudd. Gabriella Alnemark, som er en av mennenes forsvarer, sier til TT at hennes klient nekter straffskyld.

Hvordan guttene havnet på kirkegården lørdag kveld, eller om de kjenner de to mennene som er siktet i saken, vil ikke Tordai gå inn på. Etterforskningen skal undersøke telefoner og gjenstander som skal ha blitt brukt som våpen i løpet av natta.

