Tenner på okse under festival: – Viktig kulturarv, sier spanske myndigheter

Dyrevernere er opprørt, men ikke overrasket over videoen som er fanget på skjult kamera.

Festivalen Toro Jubilo har strengt fotoforbud, men ved bruk av skjult kamera klarte dyrevernsaktivister å fange en video som viser grusomhetene som finner sted under arrangementet.

Festivalen finner sted i Medinacei, nord-øst for Madrid i Spania, den andre helgen i november hvert år.

«Krone av strå»

Aktivister har lenge påpekt at det foregår alvorlig dyreplageri under arrangementet, og det har også tidligere blitt publisert bilder av hendelsene, men det er først i år at den spanske dyrevernsorganisasjonen Anima Naturalis har dokumentert omfanget.

– Denne festivalen har misbrukt dyr i mange år, men det har vært vanskelig å vise folk hva som er spesielt med akkurat Madinaceli, sier president Francisco Vásquez Neira i Anima Naturalis til Nettavisen.

Videoen øverst i saken viser en svært stresset okse som er bundet fast til en påle med en gruppe menn rundt seg. En krone laget av strå blir festet til oksens hode ved bruk av en snor, ståltråd og planke.

Deretter tenner mennene på kronen og slipper oksen løs i ringen.

Under den lokale festivalen Toro Jubilo festes en krone av strå til oksens hode før den antennes. Bildet er fra 2013. Foto: Andres Kudacki (AP)

– Dyret antennes gjentatte ganger og tortureres i over en time, selv om loven egentlig forbyr alt over 15 minutter, forteller Neira.

Oksen i videoen forsøker desperat å få slukket flammene, mens de rundt 1500 tilskuerne roper og hoier på det vettskremte dyret. Mens noen av tilskuerne løper foran oksen og forsøker å få den til å angripe, leter dyret etter en vei ut av ringen.

– Opplevelsen er ekstremt sjokkerende for dyret, selv når det ikke tar fysiske skade, forklarer Meira.

Til slutt slukner flammene av seg selv og oksen, som tilsynelatende er fysisk uskadd, blir stående apatisk.

- Ikke gi dem et publikum

Kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernsalliansen er ikke er overrasket over videoen.

– Okser og Spania er dessverre en gjenganger vi som jobber med dyrevern stadig får høre om, sier hun til Nettavisen.

Arrangementene nyter spesiell beskyttelse fra spanske myndigheter, som hevder de utgjør en viktig del av den lokale kulturarven, men Kleveland sier at deres spanske partnere rapporter om en positiv endring de siste årene.

– Stadig flere tar avstand fra slike arrangementer, særlig i byene og blant yngre generasjoner. Derfor har det også blitt færre hendelser. Det er nå først og fremst rurale strøk og eldre som fortsatt støtter disse tradisjonene, sier hun.

Ifølge en etterforskning gjort av Anima Naturalis blir likevel nesten 2500 okser fremdeles satt fyr på hvert år et i stort antall spanske byer.

– Vår oppfordring til nordmenn er klar: ikke dra på slike arrangementer, ikke gi dem et publikum. Gi heller beskjed til din reisearrangør, til ditt hotell og til lokale myndigheter at du synes dette er uakseptabelt, avslutter Kleveland.