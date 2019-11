Tente på norsk flagg i protest mot brenning av Koranen

Demonstranter i Pakistan tente på det norske flagget i protest mot SIANs brenning av Koranen.

Demonstrasjonen tirsdag er blant flere protester mot Norge etter koranbrenningen forrige fredag. Også søndag ble det demonstrert mot Norge i Karachi, melder NRK.

Utenriksdepartementet tar skarp avstand fra brenningen av det norske flagget.

– Skjending av det norske flagget er et virkemiddel vi tar avstand fra nettopp fordi vi ikke ønsker en stadig mer polarisert samfunnsdebatt. Ingen vanskelige samfunnsutfordringer blir bedre av at vi slutter å diskutere med hverandre. Aktører som provoserer og hetser hverandre med respektløse handlinger bidrar til konflikt. Selv om en ytring er lovlig og innenfor rammen av ytringsfriheten, så er vi tydelige på at vi er uenige, sier Måseide til NRK.

Den norske ambassadøren ble også kalt inn på teppet til det pakistanske utenriksdepartementet lørdag, og Pakistans regjering ga uttrykk for «dyp bekymring» over koranbrenningen. Tyrkias utenriksdepartement har fordømt handlingen.

Her tenner pakistanske demonstranter på det norske flagget i protest mot brenning av Koranen. Foto: Fareed Khan (AP)

Det var under en demonstrasjon i Kristiansand 16. november at lederen av Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) Lars Thorsen satte fyr på et eksemplar av Koranen. Politiet grep inn og slukket brannen, og sinte motdemonstranter gikk til angrep på Thorsen. Påtenningen var varslet på forhånd og politidirektør Benedicte Bjørnland hadde sendt ut en operasjonsordre til samtlige norske politidistrikt, hvor det står at politiet skal motvirke skjending av Koranen. Kritikere mener ordren bryter med ytringsfriheten.

