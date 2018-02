Terningkast seks: Mesterlig thriller inspirert av "kebabdrapene"

Det er ikke bare Diane Kruger som er mesterlig i denne intense og utfordrende hevnthriller en om hatet som spirer i det moderne Europa.

"Ut av intet"

Tyskland 2017

Regi: Fatih Akin

Med: Diane Kruger, Denis Moschitto, Johannes Krisch, Samia Chancrin, Numan Acar, Ulrich Tukur, Rafael Santana, Hanna H i lsdorf, Ulrich Friedrich Brandbo , Hartmut Loth

Aldersgrense: 12 år

Terningkast 6

”Ut av intet” handler om den tyske kvinnen Katja (Diane Kruger) , som opplever sitt livs mareritt når en bombe plasseres ved butikken til hennes kurdiske innvandrerektemann, og dreper ham og deres seks år gamle sønn.

Sønderknust og mer eller mindre alene, henfaller hun til gamle rusvaner mens politiet virker mest opptatt av å sette drapene i sammenheng med hennes manns fortid som straffedømt doplanger. Etter hvert aner hun imidlertid et visst håp om rettferdighet, når politiet arresterer et høyreekstremistisk ungt par for ugjerningen.

Katja så selv den unge kvinnen oppføre seg merkelig utenfor butikken litt før bomben gikk av, og flere andre rimelig sikre beviser og vitnesbyrd skulle tilsi at de får sin fortjente straff. Men rettssikkerheten skal også gjelde dem som arbeider imot demokrati og menneskeverd , og Katja går flere nedslående nederlag i møte – som skal få henne på tanken om heller å ta loven i egne hender.

Høyaktuell hevnthriller

Den tyske filmskaperen Fatih Akin (”Mot veggen”, ”Den andre siden”) er selv barn av tyrkiske immigranter, og flere av filmene hans utspiller seg i det bindestrek-tyske miljøet i hans hjemby Hamburg.

”Ut av intet” forteller i utgangspunktet en nokså enkel historie, som har sjangerslektskap med hevnthrillere som Charles Bronson-klassikeren ”Death Wish”. Ikke desto mindre tar filmen opp noen store og vanskelige spørsmål om rettssystemet vårt. Den tegner et ubehagelig og høyaktuelt bilde av Tyskland og Europa i dag, hvor voldelig terror kan komme fra ekstremister med svært ulike ideologier.

Filmen er da også inspirert av de såkalte ”kebabdrapene” i Tyskland tidlig på 2000-tallet, da en gruppe tyske nynazister stod bak en rekke mord på mennesker med innvandrerbakgrunn.

Mesterlig Diane Kruger

Filmen er også et gripende drama, med sitt inngående fokus på hovedkarakterens Katja sorgprosess. Diane Kruger gjør her en mesterlig prestasjon i sin første rolle i en tyskprodusert film – som hun meget vel fortjent vant prisen for beste kvinnelige skuespiller for, på filmfestivalen i Cannes.

Den midterste av filmens tre deler , som er kalt henholdsvis ”Familie”, ”Rettferdighet” og ”Havet”, tar på sin side form av et velskrevet og nærmest klaustrofobisk rettsalsdrama. Denne delen er også meget oppskakende og opprørende, og skaper ytterligere sympati med hovedpersonen og hennes fortvilte situasjon.

Hatet i det moderne Europa

Det er ingen liten bragd å få disse mangfoldige sjangerelementene til å henge sammen så helstøpt og elegant, men med ”Ut av intet” viser Fatih Akin seg igjen som en av Europas mest interessante, og ikke minst presise, filmfortellere.

Uten å røpe hvordan det ender, må jeg medgi at jeg gikk ut av kinosalen og lurte på om jeg hadde foretrukket en annen avslutning. Jeg tror imidlertid at filmskaperen har gjort det rette valget også her. For denne filmen blir værende med deg lenge etter rulleteksten, både som en svært intens og fengslende dramathriller, og som en skremmende og tankevekkende skildring av hatet som gror seg stort og stygt i det moderne Europa. Og ikke minst, hvor lett det kan være å møte det med enda mer hat.

”Ut av intet” ble belønnet med Golden Globe for beste ikke-engelskspråklige film, i konkurranse med blant annet svenske Ruben Östlunds Cannes-vinner ”The Square”. Det skulle egentlig bare mangle at Akins film også ble nominert til Oscar i samme kategori, men det ble den overraskende nok ikke. Det kan i det minste øke sjansene for at årets statuett havner i svenske hender.

Mest sett siste uken