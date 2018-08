Terningkasterne uenige om hvem som vant debatten

Mens Dagbladet mener Jonas Gahr Støre knuste Siv Jensen og Erna Solberg i partilederdebatten, kåret VG Solberg til debattens vinner.

Tradisjonen tro trillet de store avisredaksjonene terninger over innsatsen til de ni partilederne som deltok i NRKs partilederdebatt i Arendal tirsdag kveld.

Synet på valgets vinnere og tapere, spriker imidlertid stort.

VG mener statsminister Erna Solberg (H) var langt mer offensiv enn Ap-leder Jonas Gahr Støre og belønnet Solberg med terningkast fem, mens Støre måtte nøye seg med fire øyne på terningen.

Avisen skriver at Støre har funnet sin sak mot regjeringen i Per Sandberg-saken, men må passe seg for ikke å overspille. De mener også Støre sliter i asyldebatten og mangler gnist.

VG gir også SVs Audun Lysbakken terningkast fem for å være «sterk og klar i sin kritikk av regjeringens beredskapsarbeid». Avisen mener derimot at Rødts Bjørnar Moxnes ble debattens taper og havnet helt på utsiden av debatten om beredskap. «Moxnes er foreløpig mer fenomen enn fenomenal», erklærer avisen syrlig og triller en toer på terningen.

– Solberg svarte unnvikende

Dagbladets terningkastere ser imidlertid helt motsatt på saken. De mener Støre «knuste Erna og Siv» og gir statsministeren kun tre øyne på terningen.

Avisen mener Solberg svarte dårlig og unnvikende på spørsmål om Sandberg-håndteringen og ikke ser ut til å ta kritikken fra Riksrevisjonen for sikkerhetsarbeidet på alvor.

Støre får derimot ros for «betimelige spørsmål til statsministeren om Sandberg-saken», og avisen mener han kanskje aldri har kommet bedre til sin rett enn i saken om sikkerhet og beredskap.

Dårligst karakter gir avisen til Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne, som de mener jobbet i motbakke under kveldens debatt. De andre partilederne vaker alle på tre og firetallet.

Mener Hareide sliter

Valganalytiker Svein Thore Marthinsen kårer venstrefløyen til vinnere i tirsdagens partilederdebatt.

– Selv om de ikke får si så mye syns jeg Lysbakken og Moxnes kommer best ut av debatten, sier han til NTB.

Han mener både Siv Jensen og Erna Solberg kom dårlig ut av debatten om sikkerhet.

Marthinsen mener videre at KrF-leder Knut Arild Hareide sliter tungt når han må svare om regjeringsspørsmålet.

Medieprofessor Eli Skogerbø er enig i vurderingen av Hareide. Hun mener ingen av partilederne skilte seg nevneverdig positivt ut, men utpeker Solberg som vinner «i gåseøyne».

– Hun er statsminister, og det viser hun. Men hun har også store problemer hun må håndtere, og det er vanskelig å opprettholde et troverdig bilde av at du holder stø kurs og orden i landet mens Sandberg-kaoset pågår, sier medieprofessoren.

«Gummimennesket Hareide»

Retorikkekspert Kjell Terje Ringdal karakteriserer debatten som en «beige, evigvarende fotballkamp i sakte film som endte null-null» sier, og føyer på forklaringen:

– Vi lever i et trygt og velorganisert land med ansvarlige, flotte politikere som kjemper for å bedrive politikk.

Resultatet er en debatt som aldri tar av, mener Ringdal, som triller 3 på terningen for samtlige partiledere.

– Solberg får en 5-er for å holde ut, tilføyer han, og gir NRKs debattleder ros for å «vise fram gummimennesket» Knut Arild Hareide i en utspørring som forsøkte å få klarhet i hva slags regjeringsalternativ partiet foretrekker.

