Terror-ekspert spår flere angrep etter terrorangrepet i Nice

Terrorforskeren Magnus Ranstorp tror faren for nye angrep øker etter torsdagens terrorangrep i Nice. Han mener karikaturstriden øker spenningen.

Den svenske terrorforskeren tror ikke situasjonen kommer til å roe seg, men at Frankrike vil stå overfor trusselen om flere angrep i tiden som kommer. Torsdag ble flere drept da en mann gikk til angrep på Notre-Dame-kirken i Nice.

– Det skjer innenfor rammene av en konfrontasjon som bare trappes opp. I tillegg har du karikaturstriden. Den er ikke ny, men den kan utløse ekstrem vold, sier Ranstorp, som er terrorforsker ved den svenske forsvarshøyskolen.

Les: Terrorberedskap i Nice: - Minst tre drept og flere skadd i knivangrep ved Notre-Dame-kirken

Han viser til karikaturstriden som har oppstått etter at historielæreren Samuel Paty for drøyt to uker siden fikk halsen skåret over etter å ha vist Muhammed-karikaturer i undervisning om ytringsfrihet.

– To halshogginger på kort tid, det skaper en radikalisering og en polarisering i samfunnet. Målet er å skape reaksjoner og krig mellom ulike grupper i samfunnet, sier Ranstorp.

Han omtaler Frankrike som stormens øye i konfrontasjonen mellom de sekulære samfunnene og islamistisk terrorisme.

– De kommer bare til å stålsette seg, noe som innebærer at vi sikkert kommer til å se flere slike angrep i Frankrike, sier Ranstorp.

(©NTB)